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00880 澳博控股
即時 按盤價 跌3.080 -0.090 (-2.839%)
大手異動

02/08/2022 09:32

《異動股》澳博低開逾１％，中期ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大逾倍

　　《經濟通通訊社２日專訊》澳博（００８８０）現價跌１﹒２６％，報３﹒１３元，以現價
計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒８５％。該股成交約３萬股，涉資９萬元。
　　澳博控股宣布，截至今年６月底止六個月，虧損擴大至２７﹒６億元，去年同期錄得虧損
１４﹒７億元，每股基本虧損４８﹒５仙，不派息。期內，總淨收益４１﹒３億元，按年跌
２０﹒９％。
　　經調整ＥＢＩＴＤＡ為負１１﹒８億元，去年同期為負５﹒１億元。博彩淨收益３８﹒１１
億元，按年跌２４﹒９％。其中，中場賭枱博彩業務收益３４﹒３５億元，下跌２１﹒７％；貴
賓博彩業務３﹒８７億元，跌５４﹒８％；角子機及其他博彩業務２﹒４８億元，跌６﹒３％。
　　集團預期，澳門的博彩毛收益以及與旅遊業相關的酒店、餐飲及其他非博彩業務未來將繼續
受疫情的負面影響，且未能確定其持續時間。
　　現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報１９８５５，跌２８０點，低水８８點。即月國指期貨報６７６５，跌１０９
點，低水１８點。即月科指期貨新報４２３０，跌１００點，低水６點。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交６４﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒１３元　跌１﹒２６％
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒１６元　跌１﹒６３％
　　銀娛（０００２７）　　　４５﹒５０元　跌１﹒７３％
　　永利澳門（０１１２８）　　５﹒０３元　跌３﹒０８％
　　新濠（００２００）　　　　５﹒３４元　　　　無升跌
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒１０元　跌１﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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