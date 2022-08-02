《異動股》澳博低開逾１％，中期ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大逾倍

《經濟通通訊社２日專訊》澳博（００８８０）現價跌１﹒２６％，報３﹒１３元，以現價

計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒８５％。該股成交約３萬股，涉資９萬元。

澳博控股宣布，截至今年６月底止六個月，虧損擴大至２７﹒６億元，去年同期錄得虧損

１４﹒７億元，每股基本虧損４８﹒５仙，不派息。期內，總淨收益４１﹒３億元，按年跌

２０﹒９％。

經調整ＥＢＩＴＤＡ為負１１﹒８億元，去年同期為負５﹒１億元。博彩淨收益３８﹒１１

億元，按年跌２４﹒９％。其中，中場賭枱博彩業務收益３４﹒３５億元，下跌２１﹒７％；貴

賓博彩業務３﹒８７億元，跌５４﹒８％；角子機及其他博彩業務２﹒４８億元，跌６﹒３％。

集團預期，澳門的博彩毛收益以及與旅遊業相關的酒店、餐飲及其他非博彩業務未來將繼續

受疫情的負面影響，且未能確定其持續時間。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８５５，跌２８０點，低水８８點。即月國指期貨報６７６５，跌１０９

點，低水１８點。即月科指期貨新報４２３０，跌１００點，低水６點。

上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交６４﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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澳博（００８８０） ３﹒１３元 跌１﹒２６％

金沙（０１９２８） １８﹒１６元 跌１﹒６３％

銀娛（０００２７） ４５﹒５０元 跌１﹒７３％

永利澳門（０１１２８） ５﹒０３元 跌３﹒０８％

新濠（００２００） ５﹒３４元 無升跌

美高梅（０２２８２） ４﹒１０元 跌１﹒９１％

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（ｈｃ）

