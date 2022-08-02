《經濟通通訊社２日專訊》中行（０３９８８）於１：４７ｐｍ錄得１手１１４２萬股交叉
盤，每股造２﹒７２５元，較上日收市價低２﹒６８％，涉資３１１１﹒９５萬元。
中行現價跌２﹒８６％，報２﹒７２元；成交２億股，成交金額５﹒４７億元，主動買沽比
率３１：６９，資金淨主動賣出１﹒８９億元。（ｒｗ）
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02/08/2022 13:48
《大手成交》中行一手１１４２萬股交叉盤，涉資３１１２萬元
《經濟通通訊社２日專訊》中行（０３９８８）於１：４７ｐｍ錄得１手１１４２萬股交叉
盤，每股造２﹒７２５元，較上日收市價低２﹒６８％，涉資３１１１﹒９５萬元。
中行現價跌２﹒８６％，報２﹒７２元；成交２億股，成交金額５﹒４７億元，主動買沽比
率３１：６９，資金淨主動賣出１﹒８９億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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