《異動股》新銳醫藥升逾４０％突破２０天線，報０﹒２１６元

《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升４０﹒２６％，報０﹒２１６元，升
穿２０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２２４元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交
１﹒４２億股，成交金額２２９５﹒９萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
１７３４﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額９﹒４７萬元，加權平均成交
價０﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價
０﹒１５元。
現時，恒生指數報１９６３４，跌５３１點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６７８，
跌１９８點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交
７９９﹒６２億元。
上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交３７７１﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２１４８，跌２６５點或２﹒１４％，成交２４４１﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１６ 變動 ＋４０﹒２６％
最高價 ０﹒２２４ 最低價 ０﹒１４０
成交股數 １﹒４２億股 成交金額 ２２９５﹒９萬
１０天平均 ０﹒１９４ 歷史波幅％ ６３﹒３８２
２０天平均 ０﹒２０９ 加權平均價 ０﹒１６２
５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ４７﹒７９７
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
１７３４﹒４８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新銳醫藥（０６１０８） ０﹒２１６ ＋４０﹒２６
中國儒意（００１３６） ２﹒０９０ －３﹒６９
阿里健康（００２４１） ４﹒４９０ －４﹒０６
四環醫藥（００４６０） １﹒０５０ －４﹒５５
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ －１﹒９８
國藥（０１０９９） １７﹒３４０ －２﹒３６
協鑫科技（０３８００） ３﹒１５０ －６﹒２５
京東健康（０６６１８） ５９﹒０５０ －１﹒９９
中國有贊（０８０８３） ０﹒１３１ －５﹒７６
開拓藥業（０９９３９） １３﹒９００ －３﹒２０
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（ｅｄ）
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