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06108 新銳醫藥
即時 按盤價 跌0.188 -0.017 (-8.293%)
大手異動

02/08/2022 13:52

《異動股》新銳醫藥升逾４０％突破２０天線，報０﹒２１６元

　　《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升４０﹒２６％，報０﹒２１６元，升
穿２０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２２４元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交
１﹒４２億股，成交金額２２９５﹒９萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
１７３４﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額９﹒４７萬元，加權平均成交
價０﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價
０﹒１５元。
　　現時，恒生指數報１９６３４，跌５３１點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６７８，
跌１９８點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交
７９９﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交３７７１﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４８，跌２６５點或２﹒１４％，成交２４４１﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２１６　變動　　　　＋４０﹒２６％
　　最高價　　　　０﹒２２４　最低價　　　　　０﹒１４０
　　成交股數　　１﹒４２億股　成交金額　　２２９５﹒９萬
　　１０天平均　　０﹒１９４　歷史波幅％　　６３﹒３８２
　　２０天平均　　０﹒２０９　加權平均價　　　０﹒１６２
　　５０天平均　　０﹒２４７　ＲＳＩ１４　　４７﹒７９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入
１７３４﹒４８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒２１６　＋４０﹒２６
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒０９０　　－３﹒６９
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒４９０　　－４﹒０６
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒０５０　　－４﹒５５
　　中國鐵塔（００７８８）　　０﹒９９０　　－１﹒９８
　　國藥（０１０９９）　　　１７﹒３４０　　－２﹒３６
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒１５０　　－６﹒２５
　　京東健康（０６６１８）　５９﹒０５０　　－１﹒９９
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１３１　　－５﹒７６
　　開拓藥業（０９９３９）　１３﹒９００　　－３﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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