《異動股》新銳醫藥升逾４０％突破２０天線，報０﹒２１６元

《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升４０﹒２６％，報０﹒２１６元，升

穿２０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２２４元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交

１﹒４２億股，成交金額２２９５﹒９萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入

１７３４﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額９﹒４７萬元，加權平均成交

價０﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價

０﹒１５元。

現時，恒生指數報１９６３４，跌５３１點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６７８，

跌１９８點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交

７９９﹒６２億元。

上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交３７７１﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２１４８，跌２６５點或２﹒１４％，成交２４４１﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１６ 變動 ＋４０﹒２６％

最高價 ０﹒２２４ 最低價 ０﹒１４０

成交股數 １﹒４２億股 成交金額 ２２９５﹒９萬

１０天平均 ０﹒１９４ 歷史波幅％ ６３﹒３８２

２０天平均 ０﹒２０９ 加權平均價 ０﹒１６２

５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ４７﹒７９７

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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入

１７３４﹒４８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新銳醫藥（０６１０８） ０﹒２１６ ＋４０﹒２６

中國儒意（００１３６） ２﹒０９０ －３﹒６９

阿里健康（００２４１） ４﹒４９０ －４﹒０６

四環醫藥（００４６０） １﹒０５０ －４﹒５５

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ －１﹒９８

國藥（０１０９９） １７﹒３４０ －２﹒３６

協鑫科技（０３８００） ３﹒１５０ －６﹒２５

京東健康（０６６１８） ５９﹒０５０ －１﹒９９

中國有贊（０８０８３） ０﹒１３１ －５﹒７６

開拓藥業（０９９３９） １３﹒９００ －３﹒２０

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（ｅｄ）

