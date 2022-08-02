《異動股》金科服務升近１０％惟曾創新低，報１０﹒６６元

《經濟通通訊社２日專訊》金科服務（０９６６６）升９﹒６７％，報１０﹒６６元，最高
價１０﹒７元，最低價９﹒２２元，創上市新低；成交２３９０﹒１４萬股，成交金額２﹒３５
億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２６３３﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券
商為法國巴黎證券，金額６４１萬元，加權平均成交價９﹒８７４元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞銀，金額８５７﹒１２萬元，加權平均成交價９﹒８２２元。
現時，恒生指數報１９６９７，跌４６８點或２﹒３２％；恒生中國企業指數報６７０７，
跌１６９點或２﹒４６％；恒生科技指數報４１９８，跌１２５點或２﹒９１％；主板成交
８３５﹒９４億元。
上證綜合指數報３２０１，跌５８點或１﹒７９％，成交３９６０﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２２０３，跌２１０點或１﹒７％，成交２５７１﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒６６０ 變動 ＋９﹒６７％
最高價 １０﹒７００ 最低價 ９﹒２２０
成交股數 ２３９０﹒１４萬股 成交金額 ２﹒３５億
１０天平均 １４﹒６０２ 歷史波幅％ １７５﹒０７３
２０天平均 １５﹒７４９ 加權平均價 ９﹒８４７
５０天平均 １７﹒６９３ ＲＳＩ１４ ３０﹒１９３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２６３３﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金科服務（０９６６６） １０﹒６６ ＋９﹒６７
世茂服務（００８７３） ２﹒３８ －１﹒２４
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒７５ －１﹒７０
融創服務（０１５１６） ３﹒０８ －０﹒６５
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１５ －１﹒５３
中海物業（０２６６９） ７﹒９０ －３﹒０７
綠城服務（０２８６９） ６﹒８５ －０﹒８７
雅生活（０３３１９） ８﹒４２ －３﹒７７
保利物業（０６０４９） ４４﹒００ －２﹒２２
碧桂園服務（０６０９８） １４﹒８４ －５﹒７２
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（ｅｄ）
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