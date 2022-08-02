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09666 金科服務
即時 按盤價 跌9.620 -0.580 (-5.686%)
大手異動

02/08/2022 14:07

《異動股》金科服務升近１０％惟曾創新低，報１０﹒６６元

　　《經濟通通訊社２日專訊》金科服務（０９６６６）升９﹒６７％，報１０﹒６６元，最高
價１０﹒７元，最低價９﹒２２元，創上市新低；成交２３９０﹒１４萬股，成交金額２﹒３５
億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２６３３﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券
商為法國巴黎證券，金額６４１萬元，加權平均成交價９﹒８７４元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞銀，金額８５７﹒１２萬元，加權平均成交價９﹒８２２元。
　　現時，恒生指數報１９６９７，跌４６８點或２﹒３２％；恒生中國企業指數報６７０７，
跌１６９點或２﹒４６％；恒生科技指數報４１９８，跌１２５點或２﹒９１％；主板成交
８３５﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２０１，跌５８點或１﹒７９％，成交３９６０﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０３，跌２１０點或１﹒７％，成交２５７１﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒６６０　變動　　　　　＋９﹒６７％
　　最高價　　　　　　１０﹒７００　最低價　　　　　９﹒２２０
　　成交股數　　２３９０﹒１４萬股　成交金額　　　　２﹒３５億
　　１０天平均　　　　１４﹒６０２　歷史波幅％　１７５﹒０７３
　　２０天平均　　　　１５﹒７４９　加權平均價　　　９﹒８４７
　　５０天平均　　　　１７﹒６９３　ＲＳＩ１４　　３０﹒１９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２６３３﹒２８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒６６　＋９﹒６７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３８　－１﹒２４
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒７５　－１﹒７０
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒０８　－０﹒６５
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒１５　－１﹒５３
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒９０　－３﹒０７
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒８５　－０﹒８７
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒４２　－３﹒７７
　　保利物業（０６０４９）　　　４４﹒００　－２﹒２２
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒８４　－５﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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