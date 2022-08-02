《異動股》開明投資漲逾５８％突破１００天線，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社２日專訊》開明投資（００７６８）升５８﹒０６％，報０﹒０４９元，升

穿１００天線（０﹒０４２元），最高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０２９元；成

交１３５﹒６萬股，成交金額４﹒９５萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１６元，加權平均成交價０﹒０２９元

；現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額１﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５元。

現時，恒生指數報１９７１１，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７１２，

跌１６４點或２﹒３９％；恒生科技指數報４２００，跌１２３點或２﹒８５％；主板成交

８３９﹒１億元。

上證綜合指數報３２０２，跌５７點或１﹒７６％，成交３９７１﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２２０９，跌２０３點或１﹒６４％，成交２５８０﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４９ 變動 ＋５８﹒０６％

最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０２９

成交股數 １３５﹒６萬股 成交金額 ４﹒９５萬

１０天平均 ０﹒０３４ 歷史波幅％ ９６﹒９１７

２０天平均 ０﹒０３３ 加權平均價 ０﹒０３６

５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ８５﹒８０３

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

２﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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開明投資（００７６８） ０﹒０４９ ＋５８﹒０６

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ －８﹒１１

光控（００１６５） ５﹒７００ －２﹒５６

中投基金（００６１２） ４﹒７１０ －３﹒６８

首程控股（００６９７） １﹒２７０ －３﹒７９

惠理集團（００８０６） ２﹒５２０ －３﹒８２

中國互聯網投資（００８１０） ３﹒５００ －２﹒５１

中國信達（０１３５９） １﹒０４０ －２﹒８０

中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －４﹒３５

諾亞控股（０６６８６） ２６１﹒２００ －６﹒０４

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（ｅｄ）

