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00768 開明投資
即時 按盤價 跌0.031 -0.002 (-6.061%)
大手異動

02/08/2022 14:08

《異動股》開明投資漲逾５８％突破１００天線，報０﹒０４９元

　　《經濟通通訊社２日專訊》開明投資（００７６８）升５８﹒０６％，報０﹒０４９元，升
穿１００天線（０﹒０４２元），最高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０２９元；成
交１３５﹒６萬股，成交金額４﹒９５萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１６元，加權平均成交價０﹒０２９元
；現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額１﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５元。
　　現時，恒生指數報１９７１１，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７１２，
跌１６４點或２﹒３９％；恒生科技指數報４２００，跌１２３點或２﹒８５％；主板成交
８３９﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２０２，跌５７點或１﹒７６％，成交３９７１﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０９，跌２０３點或１﹒６４％，成交２５８０﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０４９　變動　　　　＋５８﹒０６％
　　最高價　　　　　０﹒０５０　最低價　　　　　０﹒０２９
　　成交股數　　１３５﹒６萬股　成交金額　　　　４﹒９５萬
　　１０天平均　　　０﹒０３４　歷史波幅％　　９６﹒９１７
　　２０天平均　　　０﹒０３３　加權平均價　　　０﹒０３６
　　５０天平均　　　０﹒０３９　ＲＳＩ１４　　８５﹒８０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開明投資（００７６８）　　　　　　０﹒０４９　＋５８﹒０６
　　中達集團控股（００１３９）　　　　０﹒０３４　　－８﹒１１
　　光控（００１６５）　　　　　　　　５﹒７００　　－２﹒５６
　　中投基金（００６１２）　　　　　　４﹒７１０　　－３﹒６８
　　首程控股（００６９７）　　　　　　１﹒２７０　　－３﹒７９
　　惠理集團（００８０６）　　　　　　２﹒５２０　　－３﹒８２
　　中國互聯網投資（００８１０）　　　３﹒５００　　－２﹒５１
　　中國信達（０１３５９）　　　　　　１﹒０４０　　－２﹒８０
　　中國華融（０２７９９）　　　　　　０﹒３３０　　－４﹒３５
　　諾亞控股（０６６８６）　　　　２６１﹒２００　　－６﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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