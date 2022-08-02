《異動股》開明投資漲逾５８％突破１００天線，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社２日專訊》開明投資（００７６８）升５８﹒０６％，報０﹒０４９元，升
穿１００天線（０﹒０４２元），最高價０﹒０５元，創１個月新高，最低價０﹒０２９元；成
交１３５﹒６萬股，成交金額４﹒９５萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１６元，加權平均成交價０﹒０２９元
；現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額１﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５元。
現時，恒生指數報１９７１１，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７１２，
跌１６４點或２﹒３９％；恒生科技指數報４２００，跌１２３點或２﹒８５％；主板成交
８３９﹒１億元。
上證綜合指數報３２０２，跌５７點或１﹒７６％，成交３９７１﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２２０９，跌２０３點或１﹒６４％，成交２５８０﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４９ 變動 ＋５８﹒０６％
最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０２９
成交股數 １３５﹒６萬股 成交金額 ４﹒９５萬
１０天平均 ０﹒０３４ 歷史波幅％ ９６﹒９１７
２０天平均 ０﹒０３３ 加權平均價 ０﹒０３６
５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ８５﹒８０３
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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開明投資（００７６８） ０﹒０４９ ＋５８﹒０６
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ －８﹒１１
光控（００１６５） ５﹒７００ －２﹒５６
中投基金（００６１２） ４﹒７１０ －３﹒６８
首程控股（００６９７） １﹒２７０ －３﹒７９
惠理集團（００８０６） ２﹒５２０ －３﹒８２
中國互聯網投資（００８１０） ３﹒５００ －２﹒５１
中國信達（０１３５９） １﹒０４０ －２﹒８０
中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －４﹒３５
諾亞控股（０６６８６） ２６１﹒２００ －６﹒０４
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（ｅｄ）
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