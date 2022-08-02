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01138 中遠海能
即時 按盤價 跌5.350 -0.040 (-0.742%)
大手異動

02/08/2022 14:38

《大手成交》中遠海能一手２００萬股交叉盤，涉資１０８７萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中遠海能（０１１３８）於２：３７ｐｍ錄得１手２００萬股交
叉盤，每股造５﹒４３５元，較上日收市價低４﹒９８％，涉資１０８７萬元。
　　中遠海能現價跌５﹒５９％，報５﹒４元；成交１７１７﹒３７萬股，成交金額
９２９６﹒５８萬元，主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１９７４﹒１３萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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