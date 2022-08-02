  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02319 蒙牛乳業
即時 按盤價 升34.750 +0.050 (+0.144%)
大手異動

02/08/2022 14:46

《大手成交》蒙牛乳業一手約１０２萬股交叉盤，涉資３５４９萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於２：４５ｐｍ錄得１手１０２﹒５萬
股交叉盤，每股造３４﹒６２５元，較上日收市價低３﹒８２％，涉資３５４９﹒０６萬元。
　　蒙牛乳業現價跌４﹒０３％，報３４﹒５５元；成交７３６﹒５４萬股，成交金額２﹒５６
億元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４０６７﹒３６萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰02/08/2022 09:41  《異動股》華虹等７家公司上午９：４０異動

其他大手異動
More

28/07/2022 09:28  《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％

26/07/2022 10:59  《大手成交》蒙牛乳業一手１７５萬股交叉盤，涉資６１９１萬元

26/07/2022 10:31  《異動股》旭輝控股集團等２家公司上午１０：３０異動

26/07/2022 09:25  《異動股》蒙牛（２３１９）低開１％，遭大行削目標及貝萊德減持

25/07/2022 10:55  《異動股》蒙牛乳業（０２３１９）跌逾３％，報３６﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金