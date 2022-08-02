《經濟通通訊社２日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於２：４５ｐｍ錄得１手１０２﹒５萬
股交叉盤，每股造３４﹒６２５元，較上日收市價低３﹒８２％，涉資３５４９﹒０６萬元。
蒙牛乳業現價跌４﹒０３％，報３４﹒５５元；成交７３６﹒５４萬股，成交金額２﹒５６
億元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４０６７﹒３６萬元。（ｒｗ）
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02/08/2022 14:46
《大手成交》蒙牛乳業一手約１０２萬股交叉盤，涉資３５４９萬元
《經濟通通訊社２日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於２：４５ｐｍ錄得１手１０２﹒５萬
股交叉盤，每股造３４﹒６２５元，較上日收市價低３﹒８２％，涉資３５４９﹒０６萬元。
蒙牛乳業現價跌４﹒０３％，報３４﹒５５元；成交７３６﹒５４萬股，成交金額２﹒５６
億元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４０６７﹒３６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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