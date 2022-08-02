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01044 恒安國際
即時 按盤價 跌36.650 -0.500 (-1.346%)
大手異動

02/08/2022 14:51

《異動股》恒安國際跌逾３％失守５０天線，報３６﹒９元

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒安國際（０１０４４）跌３﹒１５％，報３６﹒９元，跌穿
５０天線（３７﹒０７４元），最低價３６﹒９元，最高價３７﹒９５元；成交１０２﹒７５萬
股，成交金額３８３７﹒８１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬
元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４５２﹒７萬元，加權平均成交價３７﹒３５４元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２５８﹒５２萬元，加權平均成交價３７﹒３３５
元。
　　現時，恒生指數報１９６９４，跌４７１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６６９９，
跌１７７點或２﹒５８％；恒生科技指數報４１８９，跌１３５點或３﹒１２％；主板成交
９３０﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３１８８，跌７１點或２﹒２％，成交４５６４﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３１，跌２８１點或２﹒２７％，成交２９８８﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３６﹒９００　變動　　　　　　－３﹒１５％
　　最高價　　　　　３７﹒９５０　最低價　　　　　３６﹒９００
　　成交股數　　１０２﹒７５萬股　成交金額　　３８３７﹒８１萬
　　１０天平均　　　３７﹒４２０　歷史波幅％　　　１５﹒７０３
　　２０天平均　　　３７﹒０２０　加權平均價　　　３７﹒３５０
　　５０天平均　　　３７﹒０７４　ＲＳＩ１４　　　４７﹒９２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒安國際（０１０４４）　　　３６﹒９００　　－３﹒１５
　　莎莎國際（００１７８）　　　　１﹒２７０　　－１﹒５５
　　譚木匠（００８３７）　　　　　３﹒０６０　　－２﹒５５
　　歐舒丹（００９７３）　　　　２６﹒８００　　＋１﹒５２
　　威高國際（０１１７３）　　　　０﹒０４３　　－８﹒５１
　　未來發展控股（０１２５９）　　０﹒０６４　　－８﹒５７
　　維達國際（０３３３１）　　　１９﹒９８０　　－３﹒４８
　　朝雲集團（０６６０１）　　　　１﹒９９０　　－３﹒８６
　　藍月亮（０６９９３）　　　　　５﹒９３０　　－３﹒１０
　　國藥科技股份（０８１５６）　　０﹒０６８　＋１１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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