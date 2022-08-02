《異動股》恒安國際跌逾３％失守５０天線，報３６﹒９元

《經濟通通訊社２日專訊》恒安國際（０１０４４）跌３﹒１５％，報３６﹒９元，跌穿

５０天線（３７﹒０７４元），最低價３６﹒９元，最高價３７﹒９５元；成交１０２﹒７５萬

股，成交金額３８３７﹒８１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬

元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４５２﹒７萬元，加權平均成交價３７﹒３５４元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２５８﹒５２萬元，加權平均成交價３７﹒３３５

元。

現時，恒生指數報１９６９４，跌４７１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６６９９，

跌１７７點或２﹒５８％；恒生科技指數報４１８９，跌１３５點或３﹒１２％；主板成交

９３０﹒８７億元。

上證綜合指數報３１８８，跌７１點或２﹒２％，成交４５６４﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２１３１，跌２８１點或２﹒２７％，成交２９８８﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３６﹒９００ 變動 －３﹒１５％

最高價 ３７﹒９５０ 最低價 ３６﹒９００

成交股數 １０２﹒７５萬股 成交金額 ３８３７﹒８１萬

１０天平均 ３７﹒４２０ 歷史波幅％ １５﹒７０３

２０天平均 ３７﹒０２０ 加權平均價 ３７﹒３５０

５０天平均 ３７﹒０７４ ＲＳＩ１４ ４７﹒９２２

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒安國際（０１０４４） ３６﹒９００ －３﹒１５

莎莎國際（００１７８） １﹒２７０ －１﹒５５

譚木匠（００８３７） ３﹒０６０ －２﹒５５

歐舒丹（００９７３） ２６﹒８００ ＋１﹒５２

威高國際（０１１７３） ０﹒０４３ －８﹒５１

未來發展控股（０１２５９） ０﹒０６４ －８﹒５７

維達國際（０３３３１） １９﹒９８０ －３﹒４８

朝雲集團（０６６０１） １﹒９９０ －３﹒８６

藍月亮（０６９９３） ５﹒９３０ －３﹒１０

國藥科技股份（０８１５６） ０﹒０６８ ＋１１﹒４８

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（ｅｄ）

