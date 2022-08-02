《異動股》恒安國際跌逾３％失守５０天線，報３６﹒９元

《經濟通通訊社２日專訊》恒安國際（０１０４４）跌３﹒１５％，報３６﹒９元，跌穿
５０天線（３７﹒０７４元），最低價３６﹒９元，最高價３７﹒９５元；成交１０２﹒７５萬
股，成交金額３８３７﹒８１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬
元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４５２﹒７萬元，加權平均成交價３７﹒３５４元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２５８﹒５２萬元，加權平均成交價３７﹒３３５
元。
現時，恒生指數報１９６９４，跌４７１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６６９９，
跌１７７點或２﹒５８％；恒生科技指數報４１８９，跌１３５點或３﹒１２％；主板成交
９３０﹒８７億元。
上證綜合指數報３１８８，跌７１點或２﹒２％，成交４５６４﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２１３１，跌２８１點或２﹒２７％，成交２９８８﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒９００ 變動 －３﹒１５％
最高價 ３７﹒９５０ 最低價 ３６﹒９００
成交股數 １０２﹒７５萬股 成交金額 ３８３７﹒８１萬
１０天平均 ３７﹒４２０ 歷史波幅％ １５﹒７０３
２０天平均 ３７﹒０２０ 加權平均價 ３７﹒３５０
５０天平均 ３７﹒０７４ ＲＳＩ１４ ４７﹒９２２
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２７２﹒２１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒安國際（０１０４４） ３６﹒９００ －３﹒１５
莎莎國際（００１７８） １﹒２７０ －１﹒５５
譚木匠（００８３７） ３﹒０６０ －２﹒５５
歐舒丹（００９７３） ２６﹒８００ ＋１﹒５２
威高國際（０１１７３） ０﹒０４３ －８﹒５１
未來發展控股（０１２５９） ０﹒０６４ －８﹒５７
維達國際（０３３３１） １９﹒９８０ －３﹒４８
朝雲集團（０６６０１） １﹒９９０ －３﹒８６
藍月亮（０６９９３） ５﹒９３０ －３﹒１０
國藥科技股份（０８１５６） ０﹒０６８ ＋１１﹒４８
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（ｅｄ）
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