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02285 泉峰控股
即時 按盤價 升37.150 +0.100 (+0.270%)
大手異動

02/08/2022 14:59

《異動股》泉峰控股（０２２８５）挫逾５％創新低，報３６﹒７元

　　《經濟通通訊社２日專訊》泉峰控股（０２２８５）跌５﹒０５％，報３６﹒７元，最低價
３６﹒７元，創上市新低，最高價３８﹒６５元；成交６﹒５３萬股，成交金額２４３﹒９８萬
元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出９４﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為盈
透證券香港，金額２９﹒７１萬元，加權平均成交價３６﹒９５２元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額１３﹒８２萬元，加權平均成交價３７﹒３８８元。
　　現時，恒生指數報１９６８３，跌４８１點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９３，
跌１８３點或２﹒６７％；恒生科技指數報４１８１，跌１４２點或３﹒３％；主板成交
９４４﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７１２﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２１，跌２９２點或２﹒３５％，成交３０８５﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　３６﹒７００　變動　　　　　－５﹒０５％
　　最高價　　　３８﹒６５０　最低價　　　　３６﹒７００
　　成交股數　　６﹒５３萬股　成交金額　　２４３﹒９８萬
　　１０天平均　３９﹒５９５　歷史波幅％　　５９﹒４３６
　　２０天平均　３９﹒２３０　加權平均價　　３７﹒３６４
　　５０天平均　４３﹒４０２　ＲＳＩ１４　　３４﹒４０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出９４﹒０９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３６﹒７０　－５﹒０５
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒４０　－５﹒８８
　　建溢集團（００６３８）　　　　０﹒６７　－４﹒２９
　　創科實業（００６６９）　　　８７﹒２０　＋０﹒２３
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒９４　－１﹒５４
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒６７　－２﹒０３
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒６８　－４﹒００
　　海爾智家（０６６９０）　　　２４﹒０５　－３﹒２２
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１７﹒３２　－４﹒４２
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４５　＋１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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