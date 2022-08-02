《異動股》泉峰控股（０２２８５）挫逾５％創新低，報３６﹒７元

《經濟通通訊社２日專訊》泉峰控股（０２２８５）跌５﹒０５％，報３６﹒７元，最低價
３６﹒７元，創上市新低，最高價３８﹒６５元；成交６﹒５３萬股，成交金額２４３﹒９８萬
元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出９４﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為盈
透證券香港，金額２９﹒７１萬元，加權平均成交價３６﹒９５２元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額１３﹒８２萬元，加權平均成交價３７﹒３８８元。
現時，恒生指數報１９６８３，跌４８１點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９３，
跌１８３點或２﹒６７％；恒生科技指數報４１８１，跌１４２點或３﹒３％；主板成交
９４４﹒６１億元。
上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７１２﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２１２１，跌２９２點或２﹒３５％，成交３０８５﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒７００ 變動 －５﹒０５％
最高價 ３８﹒６５０ 最低價 ３６﹒７００
成交股數 ６﹒５３萬股 成交金額 ２４３﹒９８萬
１０天平均 ３９﹒５９５ 歷史波幅％ ５９﹒４３６
２０天平均 ３９﹒２３０ 加權平均價 ３７﹒３６４
５０天平均 ４３﹒４０２ ＲＳＩ１４ ３４﹒４０１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出９４﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泉峰控股（０２２８５） ３６﹒７０ －５﹒０５
中國海外諾信（００４６４） ０﹒４０ －５﹒８８
建溢集團（００６３８） ０﹒６７ －４﹒２９
創科實業（００６６９） ８７﹒２０ ＋０﹒２３
海信家電（００９２１） ８﹒９４ －１﹒５４
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒６７ －２﹒０３
友和集團（０２３４７） １﹒６８ －４﹒００
海爾智家（０６６９０） ２４﹒０５ －３﹒２２
思摩爾（０６９６９） １７﹒３２ －４﹒４２
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４５ ＋１﹒１２
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（ｅｄ）
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