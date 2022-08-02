《異動股》華夏文化科技挫近１４％創新低，報０﹒０５６元

《經濟通通訊社２日專訊》華夏文化科技（０１５６６）跌１３﹒８５％，報０﹒０５６元

，最低價０﹒０５４元，創上市新低，最高價０﹒０６９元；成交３３６﹒９萬股，成交金額

２１﹒０８萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒６１萬元。現時最大淨被動買

入券商為富途證券國際，金額１﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒０６３元；現時最大淨被動賣

出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒０６５元。以現價計，該股暫

連跌４日，累計跌幅３７﹒０８％。

現時，恒生指數報１９６７０，跌４９５點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６６９２，

跌１８４點或２﹒６８％；恒生科技指數報４１８５，跌１３８點或３﹒２％；主板成交

９６６﹒５３億元。

上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５６ 變動 －１３﹒８５％

最高價 ０﹒０６９ 最低價 ０﹒０５４

成交股數 ３３６﹒９萬股 成交金額 ２１﹒０８萬

１０天平均 ０﹒０８０ 歷史波幅％ ７７﹒４０６

２０天平均 ０﹒０８５ 加權平均價 ０﹒０６３

５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ １６﹒４５３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒６１萬元；暫連跌４日

，累計跌幅３７﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華夏文化科技（０１５６６） ０﹒０５６ －１３﹒８５

美麗華酒店（０００７１） １２﹒９００ －２﹒２７

國家聯合資源（００２５４） ０﹒１４９ －２﹒６１

香港中旅（００３０８） １﹒４３０ －２﹒７２

同程旅行（００７８０） １５﹒２００ －１﹒３０

太陽城集團（０１３８３） ０﹒１６６ －７﹒７８

飛揚集團（０１９０１） ０﹒６７０ －２﹒９０

海昌海洋公園（０２２５５） ７﹒８６０ －１﹒６３

縱橫遊控股（０８０６９） ０﹒４２５ －５﹒５６

攜程（０９９６１） １９５﹒１００ －３﹒９９

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（ｅｄ）

