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01566 華夏文化科技
即時 按盤價 跌0.063 -0.004 (-5.970%)
大手異動

02/08/2022 15:09

《異動股》華夏文化科技挫近１４％創新低，報０﹒０５６元

　　《經濟通通訊社２日專訊》華夏文化科技（０１５６６）跌１３﹒８５％，報０﹒０５６元
，最低價０﹒０５４元，創上市新低，最高價０﹒０６９元；成交３３６﹒９萬股，成交金額
２１﹒０８萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒６１萬元。現時最大淨被動買
入券商為富途證券國際，金額１﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒０６３元；現時最大淨被動賣
出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒０６５元。以現價計，該股暫
連跌４日，累計跌幅３７﹒０８％。
　　現時，恒生指數報１９６７０，跌４９５點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６６９２，
跌１８４點或２﹒６８％；恒生科技指數報４１８５，跌１３８點或３﹒２％；主板成交
９６６﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０５６　變動　　　　－１３﹒８５％
　　最高價　　　　　０﹒０６９　最低價　　　　　０﹒０５４
　　成交股數　　３３６﹒９萬股　成交金額　　　２１﹒０８萬
　　１０天平均　　　０﹒０８０　歷史波幅％　　７７﹒４０６
　　２０天平均　　　０﹒０８５　加權平均價　　　０﹒０６３
　　５０天平均　　　０﹒１０８　ＲＳＩ１４　　１６﹒４５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒６１萬元；暫連跌４日
，累計跌幅３７﹒０８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華夏文化科技（０１５６６）　　　０﹒０５６　－１３﹒８５
　　美麗華酒店（０００７１）　　　１２﹒９００　　－２﹒２７
　　國家聯合資源（００２５４）　　　０﹒１４９　　－２﹒６１
　　香港中旅（００３０８）　　　　　１﹒４３０　　－２﹒７２
　　同程旅行（００７８０）　　　　１５﹒２００　　－１﹒３０
　　太陽城集團（０１３８３）　　　　０﹒１６６　　－７﹒７８
　　飛揚集團（０１９０１）　　　　　０﹒６７０　　－２﹒９０
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　７﹒８６０　　－１﹒６３
　　縱橫遊控股（０８０６９）　　　　０﹒４２５　　－５﹒５６
　　攜程（０９９６１）　　　　　１９５﹒１００　　－３﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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