《異動股》聯合能源集團（００４６７）挫逾１０％，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２日專訊》聯合能源集團（００４６７）跌１０﹒３４％，報０﹒７８元，

最低價０﹒７８元，創１個月新低，最高價０﹒８６元；成交２１９８﹒２萬股，成交金額

１７６７﹒０５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３３８﹒３６萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額４９﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒８１５元；現時最

大淨被動賣出券商為金滿天投資，金額１１８﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒７９７元。以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒３３％。

現時，恒生指數報１９６３４，跌５３１點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６７９，

跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１７４，跌１４９點或３﹒４６％；主板成交

１００７﹒４８億元。

上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７８０ 變動 －１０﹒３４％

最高價 ０﹒８６０ 最低價 ０﹒７８０

成交股數 ２１９８﹒２萬股 成交金額 １７６７﹒０５萬

１０天平均 ０﹒８８２ 歷史波幅％ ５０﹒０８４

２０天平均 ０﹒８９８ 加權平均價 ０﹒８０４

５０天平均 １﹒０１７ ＲＳＩ１４ ３０﹒９０８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３３８﹒３６萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１３﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯合能源集團（００４６７） ０﹒７８０ －１０﹒３４

中能控股（００２２８） ０﹒１６９ 無升跌

元亨燃氣（００３３２） ０﹒４９５ －２﹒９４

延長石油國際（００３４６） ０﹒０５１ －５﹒５６

中石化（００３８６） ３﹒５９０ －２﹒９７

中國油氣控股（００７０２） ０﹒１２２ －６﹒１５

中石油（００８５７） ３﹒５５０ －２﹒２０

中海油（００８８３） ９﹒６７０ －３﹒６９

眾誠能源（０２３３７） １０﹒４６０ －１﹒３２

亞美能源（０２６８６） １﹒３８０ －２﹒８２

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（ｅｄ）

