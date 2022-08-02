《異動股》潤啤（２９１）跌逾３％失守２０天線，報５３﹒６元

《經濟通通訊社２日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０７％，報５３﹒６元，跌穿２０天

線（５３﹒７６８元），最低價５３﹒６元，最高價５５﹒４元；成交６１８﹒５萬股，成交金

額３﹒３７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國創盈市場服務，金額２２５８﹒７萬元，加權平均成交價５４﹒６４１元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２００８﹒１７萬元，加權平均成交價５４﹒４８１元

。

現時，恒生指數報１９６３７，跌５２８點或２﹒６２％；恒生中國企業指數報６６７９，

跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１７２，跌１５１點或３﹒５％；主板成交

１０１２﹒９２億元。

上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ５３﹒６００ 變動 －３﹒０７％

最高價 ５５﹒４００ 最低價 ５３﹒６００

成交股數 ６１８﹒５萬股 成交金額 ３﹒３７億

１０天平均 ５４﹒４６５ 歷史波幅％ ２９﹒６１３

２０天平均 ５３﹒７６８ 加權平均價 ５４﹒５１７

５０天平均 ５１﹒５８９ ＲＳＩ１４ ５０﹒４５３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５３﹒６０ －３﹒０７

特步國際（０１３６８） １２﹒５０ －２﹒３４

百威亞太（０１８７６） ２２﹒７０ －１﹒０９

安踏體育（０２０２０） ８４﹒９５ －２﹒１９

申洲國際（０２３１３） ７９﹒４５ －３﹒１１

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒７０ －３﹒６１

李寧（０２３３１） ６４﹒１５ －１﹒９１

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７０ －２﹒０５

海底撈（０６８６２） １５﹒１０ －５﹒７４

九毛九（０９９２２） １７﹒５０ －０﹒７９

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（ｅｄ）

