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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 升54.250 +0.200 (+0.370%)
大手異動

02/08/2022 15:31

《異動股》潤啤（２９１）跌逾３％失守２０天線，報５３﹒６元

　　《經濟通通訊社２日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０７％，報５３﹒６元，跌穿２０天
線（５３﹒７６８元），最低價５３﹒６元，最高價５５﹒４元；成交６１８﹒５萬股，成交金
額３﹒３７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額２２５８﹒７萬元，加權平均成交價５４﹒６４１元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２００８﹒１７萬元，加權平均成交價５４﹒４８１元

　　現時，恒生指數報１９６３７，跌５２８點或２﹒６２％；恒生中國企業指數報６６７９，
跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１７２，跌１５１點或３﹒５％；主板成交
１０１２﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５３﹒６００　變動　　　　－３﹒０７％
　　最高價　　　　５５﹒４００　最低價　　　５３﹒６００
　　成交股數　　６１８﹒５萬股　成交金額　　　３﹒３７億
　　１０天平均　　５４﹒４６５　歷史波幅％　２９﹒６１３
　　２０天平均　　５３﹒７６８　加權平均價　５４﹒５１７
　　５０天平均　　５１﹒５８９　ＲＳＩ１４　５０﹒４５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６０　－３﹒０７
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５０　－２﹒３４
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒７０　－１﹒０９
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒９５　－２﹒１９
　　申洲國際（０２３１３）　７９﹒４５　－３﹒１１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒７０　－３﹒６１
　　李寧（０２３３１）　　　６４﹒１５　－１﹒９１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒７０　－２﹒０５
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒１０　－５﹒７４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５０　－０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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