《異動股》潤啤（２９１）跌逾３％失守２０天線，報５３﹒６元

《經濟通通訊社２日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０７％，報５３﹒６元，跌穿２０天
線（５３﹒７６８元），最低價５３﹒６元，最高價５５﹒４元；成交６１８﹒５萬股，成交金
額３﹒３７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額２２５８﹒７萬元，加權平均成交價５４﹒６４１元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２００８﹒１７萬元，加權平均成交價５４﹒４８１元
。
現時，恒生指數報１９６３７，跌５２８點或２﹒６２％；恒生中國企業指數報６６７９，
跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１７２，跌１５１點或３﹒５％；主板成交
１０１２﹒９２億元。
上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ５３﹒６００ 變動 －３﹒０７％
最高價 ５５﹒４００ 最低價 ５３﹒６００
成交股數 ６１８﹒５萬股 成交金額 ３﹒３７億
１０天平均 ５４﹒４６５ 歷史波幅％ ２９﹒６１３
２０天平均 ５３﹒７６８ 加權平均價 ５４﹒５１７
５０天平均 ５１﹒５８９ ＲＳＩ１４ ５０﹒４５３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３６８﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５３﹒６０ －３﹒０７
特步國際（０１３６８） １２﹒５０ －２﹒３４
百威亞太（０１８７６） ２２﹒７０ －１﹒０９
安踏體育（０２０２０） ８４﹒９５ －２﹒１９
申洲國際（０２３１３） ７９﹒４５ －３﹒１１
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒７０ －３﹒６１
李寧（０２３３１） ６４﹒１５ －１﹒９１
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７０ －２﹒０５
海底撈（０６８６２） １５﹒１０ －５﹒７４
九毛九（０９９２２） １７﹒５０ －０﹒７９
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（ｅｄ）
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