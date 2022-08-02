《經濟通通訊社２日專訊》建行（００９３９）於３：３９ｐｍ錄得１手１０００萬股交叉
盤，每股造４﹒８９５元，較上日收市價低２﹒１％，涉資４８９５萬元。
建行現價跌２％，報４﹒９元；成交２﹒５億股，成交金額１２﹒２７億元，主動買沽比率
４８：５２，資金淨主動賣出４３３５﹒２５萬元。（ｒｗ）
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02/08/2022 15:40
《大手成交》建行一手一千萬股交叉盤，涉資４８９５萬元
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盤，每股造４﹒８９５元，較上日收市價低２﹒１％，涉資４８９５萬元。
建行現價跌２％，報４﹒９元；成交２﹒５億股，成交金額１２﹒２７億元，主動買沽比率
４８：５２，資金淨主動賣出４３３５﹒２５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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