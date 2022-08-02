《異動股》利寶閣集團升逾４１％突破２５０天線，報０﹒３５元

《經濟通通訊社２日專訊》利寶閣集團（０１８６９）升４１﹒１３％，報０﹒３５元，升
穿２５０天線（０﹒３２１元），最高價０﹒３５５元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；
成交１８２﹒５萬股，成交金額４７﹒５６萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
３４﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額２﹒９５萬元，加權平均成交價
０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％。
現時，恒生指數報１９６３１，跌５３４點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６６７８，
跌１９８點或２﹒８８％；恒生科技指數報４１７３，跌１５０點或３﹒４９％；主板成交
１０６０﹒７５億元。
上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３５０ 變動 ＋４１﹒１３％
最高價 ０﹒３５５ 最低價 ０﹒２４５
成交股數 １８２﹒５萬股 成交金額 ４７﹒５６萬
１０天平均 ０﹒２３０ 歷史波幅％ １２１﹒８０１
２０天平均 ０﹒２１７ 加權平均價 ０﹒２６１
５０天平均 ０﹒２４５ ＲＳＩ１４ ８１﹒９７２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
３４﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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利寶閣集團（０１８６９） ０﹒３５ ＋４１﹒１３
大家樂（００３４１） １１﹒７８ －１﹒６７
呷哺呷哺（００５２０） ３﹒２４ －３﹒５７
奈雪的茶（０２１５０） ５﹒５９ －３﹒７９
譚仔國際（０２２１７） ２﹒６５ －２﹒２１
太興集團（０６８１１） １﹒００ －０﹒９９
海底撈（０６８６２） １５﹒０６ －５﹒９９
海倫司（０９８６９） １４﹒０２ －４﹒２３
九毛九（０９９２２） １７﹒４４ －１﹒１３
百勝中國（０９９８７） ３６３﹒８０ －３﹒６５
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（ｅｄ）
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