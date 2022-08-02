  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01869 利寶閣集團
即時 按盤價 跌0.395 -0.025 (-5.952%)
大手異動

02/08/2022 15:47

《異動股》利寶閣集團升逾４１％突破２５０天線，報０﹒３５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》利寶閣集團（０１８６９）升４１﹒１３％，報０﹒３５元，升
穿２５０天線（０﹒３２１元），最高價０﹒３５５元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；
成交１８２﹒５萬股，成交金額４７﹒５６萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
３４﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額２﹒９５萬元，加權平均成交價
０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％。
　　現時，恒生指數報１９６３１，跌５３４點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６６７８，
跌１９８點或２﹒８８％；恒生科技指數報４１７３，跌１５０點或３﹒４９％；主板成交
１０６０﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３５０　變動　　　　＋４１﹒１３％
　　最高價　　　　　０﹒３５５　最低價　　　　　０﹒２４５
　　成交股數　　１８２﹒５萬股　成交金額　　　４７﹒５６萬
　　１０天平均　　　０﹒２３０　歷史波幅％　１２１﹒８０１
　　２０天平均　　　０﹒２１７　加權平均價　　　０﹒２６１
　　５０天平均　　　０﹒２４５　ＲＳＩ１４　　８１﹒９７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
３４﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　利寶閣集團（０１８６９）　　　０﹒３５　＋４１﹒１３
　　大家樂（００３４１）　　　　１１﹒７８　　－１﹒６７
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　　３﹒２４　　－３﹒５７
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　　５﹒５９　　－３﹒７９
　　譚仔國際（０２２１７）　　　　２﹒６５　　－２﹒２１
　　太興集團（０６８１１）　　　　１﹒００　　－０﹒９９
　　海底撈（０６８６２）　　　　１５﹒０６　　－５﹒９９
　　海倫司（０９８６９）　　　　１４﹒０２　　－４﹒２３
　　九毛九（０９９２２）　　　　１７﹒４４　　－１﹒１３
　　百勝中國（０９９８７）　　３６３﹒８０　　－３﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰04/07/2022 16:09  《異動股》利寶閣挫逾１５％創新低，報０﹒１７５元

其他大手異動
More

20/06/2022 10:31  《異動股》利寶閣等２家公司上午１０：３０異動

16/06/2022 09:41  《異動股》兗礦跌近３％，韓正要求積極挖掘煤炭增產潛力

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金