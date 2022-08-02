《異動股》利寶閣集團升逾４１％突破２５０天線，報０﹒３５元

《經濟通通訊社２日專訊》利寶閣集團（０１８６９）升４１﹒１３％，報０﹒３５元，升

穿２５０天線（０﹒３２１元），最高價０﹒３５５元，創１個月新高，最低價０﹒２４５元；

成交１８２﹒５萬股，成交金額４７﹒５６萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入

３４﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額２﹒９５萬元，加權平均成交價

０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２﹒５萬元，加權平均成交價

０﹒２５５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％。

現時，恒生指數報１９６３１，跌５３４點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６６７８，

跌１９８點或２﹒８８％；恒生科技指數報４１７３，跌１５０點或３﹒４９％；主板成交

１０６０﹒７５億元。

上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３５０ 變動 ＋４１﹒１３％

最高價 ０﹒３５５ 最低價 ０﹒２４５

成交股數 １８２﹒５萬股 成交金額 ４７﹒５６萬

１０天平均 ０﹒２３０ 歷史波幅％ １２１﹒８０１

２０天平均 ０﹒２１７ 加權平均價 ０﹒２６１

５０天平均 ０﹒２４５ ＲＳＩ１４ ８１﹒９７２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入

３４﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅５９﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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利寶閣集團（０１８６９） ０﹒３５ ＋４１﹒１３

大家樂（００３４１） １１﹒７８ －１﹒６７

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒２４ －３﹒５７

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒５９ －３﹒７９

譚仔國際（０２２１７） ２﹒６５ －２﹒２１

太興集團（０６８１１） １﹒００ －０﹒９９

海底撈（０６８６２） １５﹒０６ －５﹒９９

海倫司（０９８６９） １４﹒０２ －４﹒２３

九毛九（０９９２２） １７﹒４４ －１﹒１３

百勝中國（０９９８７） ３６３﹒８０ －３﹒６５

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（ｅｄ）

