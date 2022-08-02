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01851 銀杏教育
即時 按盤價 升0.810 +0.030 (+3.846%)
大手異動

02/08/2022 16:09

《異動股》銀杏教育挫逾１７％創新低，報０﹒７８元

　　《經濟通通訊社２日專訊》銀杏教育（０１８５１）跌１７﹒０２％，報０﹒７８元，最低
價０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒９４元；成交２０萬股，成交金額１６﹒５３萬元；主
動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本
証券，金額３﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額３６０元，加權平均成交價０﹒８６元。
　　現時，恒生指數報１９６８９，跌４７６點或２﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１７４點或２﹒５４％；恒生科技指數報４１９４，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交
１１８０﹒８９億元。
　　上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７８０　變動　　　　－１７﹒０２％
　　最高價　　　０﹒９４０　最低價　　　　　０﹒７８０
　　成交股數　　　２０萬股　成交金額　　　１６﹒５３萬
　　１０天平均　１﹒００４　歷史波幅％　１４８﹒９０７
　　２０天平均　１﹒０５７　加權平均價　　　０﹒８２７
　　５０天平均　１﹒１４６　ＲＳＩ１４　　２９﹒９３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀杏教育（０１８５１）　　　　０﹒７８　－１７﹒０２
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒１０　　－２﹒８２
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒３０　　－４﹒５５
　　香港教育國際（０１０８２）　　１﹒６０　　－０﹒６２
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６５　　－１﹒５２
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０２　　－６﹒４２
　　新東方在綫（０１７９７）　　１９﹒３４　　－７﹒９０
　　新高教（０２００１）　　　　　２﹒３６　　－２﹒４８
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１６　　－０﹒８５
　　新東方（０９９０１）　　　　２０﹒４５　　－５﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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