《異動股》銀杏教育挫逾１７％創新低，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２日專訊》銀杏教育（０１８５１）跌１７﹒０２％，報０﹒７８元，最低
價０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒９４元；成交２０萬股，成交金額１６﹒５３萬元；主
動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本
証券，金額３﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額３６０元，加權平均成交價０﹒８６元。
現時，恒生指數報１９６８９，跌４７６點或２﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１７４點或２﹒５４％；恒生科技指數報４１９４，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交
１１８０﹒８９億元。
上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７８０ 變動 －１７﹒０２％
最高價 ０﹒９４０ 最低價 ０﹒７８０
成交股數 ２０萬股 成交金額 １６﹒５３萬
１０天平均 １﹒００４ 歷史波幅％ １４８﹒９０７
２０天平均 １﹒０５７ 加權平均價 ０﹒８２７
５０天平均 １﹒１４６ ＲＳＩ１４ ２９﹒９３７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀杏教育（０１８５１） ０﹒７８ －１７﹒０２
中國東方教育（００６６７） ３﹒１０ －２﹒８２
中教控股（００８３９） ６﹒３０ －４﹒５５
香港教育國際（０１０８２） １﹒６０ －０﹒６２
希望教育（０１７６５） ０﹒６５ －１﹒５２
天立國際控股（０１７７３） １﹒０２ －６﹒４２
新東方在綫（０１７９７） １９﹒３４ －７﹒９０
新高教（０２００１） ２﹒３６ －２﹒４８
宇華教育（０６１６９） １﹒１６ －０﹒８５
新東方（０９９０１） ２０﹒４５ －５﹒７６
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（ｅｄ）
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