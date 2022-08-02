《異動股》銀杏教育挫逾１７％創新低，報０﹒７８元

《經濟通通訊社２日專訊》銀杏教育（０１８５１）跌１７﹒０２％，報０﹒７８元，最低

價０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒９４元；成交２０萬股，成交金額１６﹒５３萬元；主

動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本

証券，金額３﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際

，金額３６０元，加權平均成交價０﹒８６元。

現時，恒生指數報１９６８９，跌４７６點或２﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，

跌１７４點或２﹒５４％；恒生科技指數報４１９４，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交

１１８０﹒８９億元。

上證綜合指數報３１８６，跌７３點或２﹒２６％，成交４７５９﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２１２０，跌２９３點或２﹒３７％，成交３１１６﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７８０ 變動 －１７﹒０２％

最高價 ０﹒９４０ 最低價 ０﹒７８０

成交股數 ２０萬股 成交金額 １６﹒５３萬

１０天平均 １﹒００４ 歷史波幅％ １４８﹒９０７

２０天平均 １﹒０５７ 加權平均價 ０﹒８２７

５０天平均 １﹒１４６ ＲＳＩ１４ ２９﹒９３７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出１０﹒６３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀杏教育（０１８５１） ０﹒７８ －１７﹒０２

中國東方教育（００６６７） ３﹒１０ －２﹒８２

中教控股（００８３９） ６﹒３０ －４﹒５５

香港教育國際（０１０８２） １﹒６０ －０﹒６２

希望教育（０１７６５） ０﹒６５ －１﹒５２

天立國際控股（０１７７３） １﹒０２ －６﹒４２

新東方在綫（０１７９７） １９﹒３４ －７﹒９０

新高教（０２００１） ２﹒３６ －２﹒４８

宇華教育（０６１６９） １﹒１６ －０﹒８５

新東方（０９９０１） ２０﹒４５ －５﹒７６

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（ｅｄ）

