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02190 歸創通橋－Ｂ
即時 按盤價 升10.180 +0.040 (+0.394%)
大手異動

03/08/2022 09:11

《大手成交》歸創通橋－Ｂ１５２萬股非自動對盤，涉１４８２萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》歸創通橋－Ｂ（０２１９０）於９：１０ａｍ錄得１手１５２萬
股非自動對盤，每股造９﹒７５元，較上日收市價低３﹒８５％，涉資１４８２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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