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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升90.350 +3.300 (+3.791%)
大手異動

03/08/2022 09:34

《中概異動》阿里（０９９８８）升近５％，報９１﹒０５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）升４﹒６％，報９１﹒０５元，較ＡＤＲ收
市高出０﹒１９％，最高價９１﹒４５元，最低價９０﹒１５元；成交４３７﹒９７萬股，成交
金額３﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元。現時最大
淨被動買入券商為美銀，金額１４９７﹒４１萬元，加權平均成交價９０﹒６６３元；現時最大
淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２５２﹒５２萬元，加權平均成交價９０﹒７６元

　　現時，恒生指數報１９９０６，升２１６點或１﹒１％；恒生中國企業指數報６７９４，升
９２點或１﹒３７％；恒生科技指數報４２９２，升９８點或２﹒３４％；主板成交７３﹒９４
億元。
　　上證綜合指數報３２１５，升２９點或０﹒９３％，成交３３９﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８９，升１６９點或１﹒４％，成交２５３﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９１﹒０５０　變動　　　　＋４﹒６０％
　　最高價　　　　　９１﹒４５０　最低價　　　９０﹒１５０
　　成交股數　　４３７﹒９７萬股　成交金額　　　３﹒９７億
　　１０天平均　　　９６﹒９０５　歷史波幅％　５１﹒７２４
　　２０天平均　　１０２﹒７４２　加權平均價　９０﹒６６９
　　５０天平均　　１０３﹒１７４　ＲＳＩ１４　３７﹒７０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３３４４﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒０５　＋４﹒６０
　　騰訊（００７００）　　　３０２﹒００　＋２﹒３７
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒４５　＋３﹒８６
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８６　＋２﹒０７
　　理想汽車（０２０１５）　１３５﹒９０　＋２﹒１０
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒１０　＋１﹒６５
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒６０　＋２﹒８０
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８４﹒６０　＋３﹒４２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒１５　＋０﹒７６
　　百度（０９８８８）　　　１３０﹒６０　＋１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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