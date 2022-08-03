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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.200 +0.030 (+1.382%)
大手異動

03/08/2022 09:38

《異動股》商湯（０００２０）升近５％，報２﹒２７元

　　《經濟通通訊社３日專訊》商湯（０００２０）升４﹒６１％，報２﹒２７元，最高價
２﹒３３元，最低價２﹒２１元；成交１０３７﹒６１萬股，成交金額２３３３﹒７１萬元；主
動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀
證券香港，金額６６﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為花
旗環球金融亞洲，金額１２２﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒２４１元。
　　現時，恒生指數報１９８８９，升１９９點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６７８８，
升８６點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２８７，升９３點或２﹒２２％；主板成交
１０３﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２１２，升２５點或０﹒８２％，成交５３２﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５０，升１３０點或１﹒０８％，成交３９２﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒２７０　變動　　　　　　＋４﹒６１％
　　最高價　　　　　　　２﹒３３０　最低價　　　　　　２﹒２１０
　　成交股數　　１０３７﹒６１萬股　成交金額　　２３３３﹒７１萬
　　１０天平均　　　　　２﹒３３５　歷史波幅％　　　６６﹒１９９
　　２０天平均　　　　　２﹒３４６　加權平均價　　　　２﹒２４９
　　５０天平均　　　　　４﹒０７１　ＲＳＩ１４　　　３３﹒４５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１１４１﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒２７０　＋４﹒６１
　　瘋狂體育（０００８２）　　０﹒２７０　　　無升跌
　　金蝶國際（００２６８）　１６﹒７２０　＋１﹒８３
　　明源雲（００９０９）　　　６﹒７４０　＋１﹒９７
　　暢捷通（０１５８８）　　　７﹒０００　＋２﹒１９
　　亞信科技（０１６７５）　１２﹒０８０　　　無升跌
　　驢跡科技（０１７４５）　　０﹒４１５　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　２５﹒１００　＋０﹒８０
　　赤子城（０９９１１）　　　２﹒３００　＋４﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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