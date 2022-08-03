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09968 滙景控股
即時 按盤價 升0.230 +0.021 (+10.048%)
大手異動

03/08/2022 09:40

《異動股》滙景控股（０９９６８）漲逾１１％，報０﹒２３２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升１１％，報０﹒２３２元，最高價
０﹒２３２元，最低價０﹒２１元；成交２８７４萬股，成交金額６４７﹒５２萬元；主動買沽
比率６５：３５，資金淨主動買入１８６﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金
額１４﹒９萬元，加權平均成交價０﹒２２８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務
，金額６３﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。
　　現時，恒生指數報１９８３４，升１４５點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６７７１，
升６９點或１﹒０４％；恒生科技指數報４２６８，升７４點或１﹒７８％；主板成交
１１７﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２０９，升２２點或０﹒７２％，成交６１６﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２７，升１０７點或０﹒８９％，成交４４１﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２３２　變動　　　　＋１１﹒００％
　　最高價　　　　０﹒２３２　最低價　　　　　０﹒２１０
　　成交股數　　２８７４萬股　成交金額　　６４７﹒５２萬
　　１０天平均　　０﹒６５７　歷史波幅％　７７８﹒６４４
　　２０天平均　　１﹒２０１　加權平均價　　　０﹒２２５
　　５０天平均　　１﹒５６８　ＲＳＩ１４　　１２﹒５９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８６﹒２５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３２　＋１１﹒００
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒７５０　　－０﹒３８
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒５２０　　－０﹒２１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８５０　　－０﹒２４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒３５０　　－０﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒６００　　　　無升跌
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒３００　　－０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７３０　　＋０﹒３７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４６０　　－０﹒４１
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４９　　＋２﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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