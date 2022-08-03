《異動股》滙景控股（０９９６８）漲逾１１％，報０﹒２３２元

《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升１１％，報０﹒２３２元，最高價

０﹒２３２元，最低價０﹒２１元；成交２８７４萬股，成交金額６４７﹒５２萬元；主動買沽

比率６５：３５，資金淨主動買入１８６﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金

額１４﹒９萬元，加權平均成交價０﹒２２８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務

，金額６３﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。

現時，恒生指數報１９８３４，升１４５點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６７７１，

升６９點或１﹒０４％；恒生科技指數報４２６８，升７４點或１﹒７８％；主板成交

１１７﹒６３億元。

上證綜合指數報３２０９，升２２點或０﹒７２％，成交６１６﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２２２７，升１０７點或０﹒８９％，成交４４１﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２３２ 變動 ＋１１﹒００％

最高價 ０﹒２３２ 最低價 ０﹒２１０

成交股數 ２８７４萬股 成交金額 ６４７﹒５２萬

１０天平均 ０﹒６５７ 歷史波幅％ ７７８﹒６４４

２０天平均 １﹒２０１ 加權平均價 ０﹒２２５

５０天平均 １﹒５６８ ＲＳＩ１４ １２﹒５９０

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８６﹒２５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） ０﹒２３２ ＋１１﹒００

新地（０００１６） ９０﹒７５０ －０﹒３８

越地（００１２３） ９﹒５２０ －０﹒２１

中海外（００６８８） ２０﹒８５０ －０﹒２４

龍湖（００９６０） ２５﹒３５０ －０﹒２０

潤地（０１１０９） ３１﹒６００ 無升跌

長實（０１１１３） ５４﹒３００ －０﹒１８

碧桂園（０２００７） ２﹒７３０ ＋０﹒３７

萬科企業（０２２０２） １４﹒４６０ －０﹒４１

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４９ ＋２﹒４７

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（ｅｄ）

