《異動股》半新股中國石墨升近１８％突破１０天線，報０﹒６元

《經濟通通訊社３日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元，
升穿１０天線（０﹒５６６元），最高價０﹒６２元，最低價０﹒５２元；成交４９０萬股，成
交金額２８３﹒２６萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元。現時
最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒６０９元；現時
最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒５７８元。該
股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。
現時，恒生指數報１９８１４，升１２５點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６７６３，
升６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４２６６，升７２點或１﹒７３％；主板成交
１２６﹒１２億元。
上證綜合指數報３２０８，升２２點或０﹒７１％，成交６５８﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交４７２﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１７﹒６５％
最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒５２０
成交股數 ４９０萬股 成交金額 ２８３﹒２６萬
１０天平均 ０﹒５６６ 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ０﹒５７８
５０天平均 － ＲＳＩ１４ －
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７﹒３５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ ＋１７﹒６５
中國稀土（００７６９） ０﹒４９５ ＋２﹒０６
南方錳業（０１０９１） ０﹒９１０ ＋１﹒１１
中廣核（０１１６４） ０﹒８００ ＋２﹒５６
五礦資源（０１２０８） ２﹒２４０ ＋０﹒９０
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒７５０ ＋１﹒３６
金川國際（０２３６２） ０﹒８００ 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒７１０ 無升跌
金力永磁（０６６８０） ３４﹒２５０ ＋２﹒８５
天齊鋰業（０９６９６） ７８﹒０００ ＋０﹒９１
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（ｅｄ）
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