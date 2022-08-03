《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１８﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０５％，報１８﹒２６元，升穿２０

天線（１７﹒８４元），最高價１８﹒２６元，最低價１８﹒０４元；成交８０﹒０７萬股，成

交金額１４５０﹒２７萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元。現

時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額１２９﹒２５萬元，加權平均成交價１８﹒０９８元

；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８８﹒９萬元，加權平均成交價１８﹒１１９

元。

珠澳聯防聯控澳方工作組公布，根據當前疫情形勢變化，今日傍晚６時起，珠澳恢復免隔離

通關，澳門往珠海須持２４小時核酸陰性證明。

自澳門出境前往珠海人員須提前通過健康珠海「小程序落實申報，入境珠海後主動向目的地

所在社區、單位、酒店報備，落實「３天２檢」，前３天原則上「兩點（居住點和工作點）一綫

」，不乘坐公交車等公共交通工具、不聚集、不聚餐。

鑑於拱北口岸舊廳封閉進行消防改造，新廳正在安裝設備，須延遲至８月５日早上６時投入

使用，通關健康管理措施與其他口岸保持一致，因此，澳門關閘口岸配合拱北口岸同步延遲至８

月５日早上６時恢復通關，期間出入境車道不受影響。

現時，恒生指數報１９８５１，升１６２點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７７９，

升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交

１４７﹒８４億元。

上證綜合指數報３２０９，升２３點或０﹒７３％，成交７７６﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２２３３，升１１３點或０﹒９３％，成交５４７﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 １８﹒２６０ 變動 ＋３﹒０５％

最高價 １８﹒２６０ 最低價 １８﹒０４０

成交股數 ８０﹒０７萬股 成交金額 １４５０﹒２７萬

１０天平均 １８﹒１８２ 歷史波幅％ ４６﹒４３９

２０天平均 １７﹒８４０ 加權平均價 １８﹒１１２

５０天平均 １６﹒５４０ ＲＳＩ１４ ５６﹒１２６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３１３﹒１３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １８﹒２６０ ＋３﹒０５

銀娛（０００２７） ４６﹒５５０ ＋１﹒３１

凱升控股（００１０２） ０﹒１７４ 無升跌

新濠（００２００） ５﹒３３０ ＋２﹒９０

信德集團（００２４２） １﹒４２０ ＋２﹒１６

澳博（００８８０） ３﹒１５０ ＋２﹒２７

永利澳門（０１１２８） ５﹒０１０ ＋１﹒６２

美高梅（０２２８２） ４﹒１８０ ＋１﹒４６

金界控股（０３９１８） ７﹒０６０ ＋０﹒２８

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ６﹒９００ －１﹒８５

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（ｅｄ）

