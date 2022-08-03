《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３０４﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）升３﹒３２％，報３０４﹒８元，較ＡＤＲ

收市高出２﹒６７％，最高價３０４﹒８元，最低價２９８元；成交５８０﹒２８萬股，成交金

額１７﹒４７億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元。現時最大淨被動

買入券商為摩根士丹利，金額３２０９﹒４４萬元，加權平均成交價３０１﹒９３８元；現時最

大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額６３５３﹒８３萬元，加權平均成交價３０１﹒１５２

元。

現時，恒生指數報１９８６２，升１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６７８３，

升８１點或１﹒２２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交

１５３﹒８５億元。

上證綜合指數報３２０８，升２１點或０﹒６９％，成交８１８﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２２２９，升１０９點或０﹒９％，成交５７４﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０４﹒８００ 變動 ＋３﹒３２％

最高價 ３０４﹒８００ 最低價 ２９８﹒０００

成交股數 ５８０﹒２８萬股 成交金額 １７﹒４７億

１０天平均 ３１６﹒９００ 歷史波幅％ ２７﹒３５４

２０天平均 ３２７﹒６６０ 加權平均價 ３０１﹒１２２

５０天平均 ３５０﹒１６８ ＲＳＩ１４ ３３﹒１２５

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３０４﹒８０ ＋３﹒３２

快手（０１０２４） ７９﹒６５ ＋４﹒１２

小米（０１８１０） １１﹒７８ ＋１﹒３８

理想汽車（０２０１５） １３５﹒４０ ＋１﹒７３

美團（０３６９０） １７８﹒４０ ＋１﹒２５

京東集團（０９６１８） ２３３﹒６０ ＋２﹒３７

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒６０ ＋２﹒３０

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒６５ ＋１﹒３０

百度（０９８８８） １３１﹒１０ ＋１﹒７９

阿里（０９９８８） ９１﹒１５ ＋４﹒７１

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（ｅｄ）

