《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３０４﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）升３﹒３２％，報３０４﹒８元，較ＡＤＲ
收市高出２﹒６７％，最高價３０４﹒８元，最低價２９８元；成交５８０﹒２８萬股，成交金
額１７﹒４７億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元。現時最大淨被動
買入券商為摩根士丹利，金額３２０９﹒４４萬元，加權平均成交價３０１﹒９３８元；現時最
大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額６３５３﹒８３萬元，加權平均成交價３０１﹒１５２
元。
現時，恒生指數報１９８６２，升１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６７８３，
升８１點或１﹒２２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交
１５３﹒８５億元。
上證綜合指數報３２０８，升２１點或０﹒６９％，成交８１８﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２２２９，升１０９點或０﹒９％，成交５７４﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３０４﹒８００ 變動 ＋３﹒３２％
最高價 ３０４﹒８００ 最低價 ２９８﹒０００
成交股數 ５８０﹒２８萬股 成交金額 １７﹒４７億
１０天平均 ３１６﹒９００ 歷史波幅％ ２７﹒３５４
２０天平均 ３２７﹒６６０ 加權平均價 ３０１﹒１２２
５０天平均 ３５０﹒１６８ ＲＳＩ１４ ３３﹒１２５
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３０４﹒８０ ＋３﹒３２
快手（０１０２４） ７９﹒６５ ＋４﹒１２
小米（０１８１０） １１﹒７８ ＋１﹒３８
理想汽車（０２０１５） １３５﹒４０ ＋１﹒７３
美團（０３６９０） １７８﹒４０ ＋１﹒２５
京東集團（０９６１８） ２３３﹒６０ ＋２﹒３７
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒６０ ＋２﹒３０
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒６５ ＋１﹒３０
百度（０９８８８） １３１﹒１０ ＋１﹒７９
阿里（０９９８８） ９１﹒１５ ＋４﹒７１
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（ｅｄ）
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