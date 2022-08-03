  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00700 騰訊控股
即時 按盤價 升302.600 +7.600 (+2.576%)
大手異動

03/08/2022 09:45

《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３０４﹒８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）升３﹒３２％，報３０４﹒８元，較ＡＤＲ
收市高出２﹒６７％，最高價３０４﹒８元，最低價２９８元；成交５８０﹒２８萬股，成交金
額１７﹒４７億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元。現時最大淨被動
買入券商為摩根士丹利，金額３２０９﹒４４萬元，加權平均成交價３０１﹒９３８元；現時最
大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額６３５３﹒８３萬元，加權平均成交價３０１﹒１５２
元。
　　現時，恒生指數報１９８６２，升１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６７８３，
升８１點或１﹒２２％；恒生科技指數報４２９１，升９７點或２﹒３３％；主板成交
１５３﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２０８，升２１點或０﹒６９％，成交８１８﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２９，升１０９點或０﹒９％，成交５７４﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３０４﹒８００　變動　　　　　＋３﹒３２％
　　最高價　　　　３０４﹒８００　最低價　　　２９８﹒０００
　　成交股數　　５８０﹒２８萬股　成交金額　　　１７﹒４７億
　　１０天平均　　３１６﹒９００　歷史波幅％　　２７﹒３５４
　　２０天平均　　３２７﹒６６０　加權平均價　３０１﹒１２２
　　５０天平均　　３５０﹒１６８　ＲＳＩ１４　　３３﹒１２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒０６億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３０４﹒８０　＋３﹒３２
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒６５　＋４﹒１２
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７８　＋１﹒３８
　　理想汽車（０２０１５）　１３５﹒４０　＋１﹒７３
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒４０　＋１﹒２５
　　京東集團（０９６１８）　２３３﹒６０　＋２﹒３７
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒６０　＋２﹒３０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒６５　＋１﹒３０
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒１０　＋１﹒７９
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒１５　＋４﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰03/08/2022 10:39  《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５０２萬元

下一篇新聞︰03/08/2022 09:23  《中概異動》科技股造好，阿里巴巴反彈逾４％；京東高開近３％

其他大手異動
More

02/08/2022 09:36  《異動股》中國宏橋等６家公司上午９：３５異動

02/08/2022 09:30  《中概異動》騰訊低開１％，與網易、嗶哩嗶哩遊戲未獲批遊戲版號

02/08/2022 09:06  《大手成交》建行等４家公司上午９：０５市前大手交易

02/08/2022 09:05  《大手成交》騰訊一手約１０萬股市前交易，涉資３１６０萬元

01/08/2022 15:25  《大手成交》騰訊一手１０萬股交叉盤，涉資３０１２萬元

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金