《異動股》吉利汽車（００１７５）漲近６％，報１７﹒９６元

《經濟通通訊社３日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒６５％，報１７﹒９６元，最高

價１７﹒９６元，最低價１７﹒２８元；成交１６８５﹒７９萬股，成交金額２﹒９８億元；主

動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨被動買入券商為中信建投國

際証券，金額１２１８﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒６３９元；現時最大淨被動賣出券商為

ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１２７９﹒０９萬元，加權平均成交價

１７﹒６５８元。

現時，恒生指數報１９９１２，升２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６８００，

升９８點或１﹒４８％；恒生科技指數報４３１１，升１１７點或２﹒８％；主板成交

２０１﹒７２億元。

上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６％，成交１０００﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２２１９，升９９點或０﹒８２％，成交６９８﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒９６０ 變動 ＋５﹒６５％

最高價 １７﹒９６０ 最低價 １７﹒２８０

成交股數 １６８５﹒７９萬股 成交金額 ２﹒９８億

１０天平均 １６﹒３９２ 歷史波幅％ ５７﹒１７６

２０天平均 １６﹒６２１ 加權平均價 １７﹒６５７

５０天平均 １６﹒０４８ ＲＳＩ１４ ６１﹒９７５

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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １７﹒９６ ＋５﹒６５

力勁科技（００５５８） １３﹒３６ ＋５﹒７０

億和控股（００８３８） １﹒９８ ＋０﹒５１

中升控股（００８８１） ４３﹒００ －１﹒１５

比亞迪（０１２１１） ２９１﹒８０ ＋１﹒６７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒８５ ＋１﹒５０

理想汽車（０２０１５） １３５﹒２０ ＋１﹒５８

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８４ ＋５﹒２３

長汽（０２３３３） １３﹒０８ ＋２﹒９９

小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒９５ ＋０﹒５４

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（ｅｄ）

