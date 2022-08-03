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00175 吉利汽車
即時 按盤價 升17.580 +0.580 (+3.412%)
大手異動

03/08/2022 09:51

《異動股》吉利汽車（００１７５）漲近６％，報１７﹒９６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒６５％，報１７﹒９６元，最高
價１７﹒９６元，最低價１７﹒２８元；成交１６８５﹒７９萬股，成交金額２﹒９８億元；主
動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨被動買入券商為中信建投國
際証券，金額１２１８﹒５萬元，加權平均成交價１７﹒６３９元；現時最大淨被動賣出券商為
ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額１２７９﹒０９萬元，加權平均成交價
１７﹒６５８元。
　　現時，恒生指數報１９９１２，升２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６８００，
升９８點或１﹒４８％；恒生科技指數報４３１１，升１１７點或２﹒８％；主板成交
２０１﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６％，成交１０００﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１９，升９９點或０﹒８２％，成交６９８﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒９６０　變動　　　　＋５﹒６５％
　　最高價　　　　　　１７﹒９６０　最低價　　　１７﹒２８０
　　成交股數　　１６８５﹒７９萬股　成交金額　　　２﹒９８億
　　１０天平均　　　　１６﹒３９２　歷史波幅％　５７﹒１７６
　　２０天平均　　　　１６﹒６２１　加權平均價　１７﹒６５７
　　５０天平均　　　　１６﹒０４８　ＲＳＩ１４　６１﹒９７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒０４億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒９６　＋５﹒６５
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒３６　＋５﹒７０
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒９８　＋０﹒５１
　　中升控股（００８８１）　　４３﹒００　－１﹒１５
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒８０　＋１﹒６７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７０﹒８５　＋１﹒５０
　　理想汽車（０２０１５）　１３５﹒２０　＋１﹒５８
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒８４　＋５﹒２３
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒０８　＋２﹒９９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒９５　＋０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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