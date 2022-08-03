《異動股》舜宇光學科技升近３％突破２０天線，報１０９﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒５２％，報１０９﹒８元，
升穿２０天線（１０９﹒７４５元），最高價１１０﹒５元，最低價１０７﹒９元；成交
６４﹒６５萬股，成交金額７０６２﹒９３萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
１８９１﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額５２９﹒８１萬元，加權
平均成交價１０９﹒２９７元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額５９４﹒２８萬
元，加權平均成交價１０９﹒２２２元。
現時，恒生指數報１９９１７，升２２８點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報６８０１，
升９９點或１﹒４８％；恒生科技指數報４３１０，升１１６點或２﹒７８％；主板成交
２０９﹒１９億元。
上證綜合指數報３２０７，升２１點或０﹒６７％，成交１０３１﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２２３０，升１１０點或０﹒９１％，成交７１７﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 １０９﹒８００ 變動 ＋２﹒５２％
最高價 １１０﹒５００ 最低價 １０７﹒９００
成交股數 ６４﹒６５萬股 成交金額 ７０６２﹒９３萬
１０天平均 １０８﹒９９０ 歷史波幅％ ４６﹒０１７
２０天平均 １０９﹒７４５ 加權平均價 １０９﹒２４５
５０天平均 １１４﹒７３７ ＲＳＩ１４ ４８﹒２６２
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８９１﹒８７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １０９﹒８０ ＋２﹒５２
賽晶科技（００５８０） ２﹒３０ ＋１﹒３２
萬裕科技（００８９４） ０﹒７５ 無升跌
偉志控股（０１３０５） １﹒４０ ＋２﹒９４
高偉電子（０１４１５） １３﹒７８ ＋４﹒５５
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２５ ＋１﹒６７
檳傑科達（０１６６５） ０﹒８２ 無升跌
匯聚科技（０１７２９） １﹒６４ ＋０﹒６１
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８８ ＋２﹒２０
威勝控股（０３３９３） ２﹒６７ ＋２﹒６９
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（ｅｄ）
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