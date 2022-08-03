《異動股》萬咖壹聯跌逾１３％創新低，報０﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》萬咖壹聯（０１７６２）跌１３﹒３３％，報０﹒２６元，最低
價０﹒２５元，創上市新低，最高價０﹒２９元；成交４４﹒８萬股，成交金額１２﹒３５萬元
；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透
證券香港，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒２９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅１４﹒７５％。
現時，恒生指數報１９８７６，升１８７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６７８５，
升８３點或１﹒２５％；恒生科技指數報４２９４，升１００點或２﹒４％；主板成交
２６７﹒９４億元。
上證綜合指數報３１９８，升１２點或０﹒４％，成交１２８３﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２１８３，升６３點或０﹒５３％，成交８７９﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６０ 變動 －１３﹒３３％
最高價 ０﹒２９０ 最低價 ０﹒２５０
成交股數 ４４﹒８萬股 成交金額 １２﹒３５萬
１０天平均 ０﹒３０３ 歷史波幅％ ２４﹒４９９
２０天平均 ０﹒３１７ 加權平均價 ０﹒２７６
５０天平均 ０﹒３５７ ＲＳＩ１４ １８﹒２５０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１２﹒３５萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１４﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬咖壹聯（０１７６２） ０﹒２６ －１３﹒３３
中國軟件國際（００３５４） ７﹒０７ ＋１﹒８７
民航信息（００６９６） １３﹒４６ ＋１﹒６６
偉仕佳杰（００８５６） ５﹒４２ ＋０﹒３７
新意網集團（０１６８６） ５﹒０３ ＋０﹒６０
飛思達科技（０１７８２） １﹒６３ 無升跌
艾伯科技（０２７０８） ２﹒２７ －５﹒４２
中國通號（０３９６９） ２﹒４４ ＋０﹒４１
萬國數據（０９６９８） ２８﹒５０ ＋９﹒８３
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ５﹒２７ ＋１﹒９３
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（ｅｄ）
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