《異動股》力勁科技升逾１０％突破２０天線，報１３﹒９２元

《經濟通通訊社３日專訊》力勁科技（００５５８）升１０﹒１３％，報１３﹒９２元，升

穿２０天線（１３﹒５３９元），最高價１３﹒９８元，最低價１２﹒６元；成交４８６﹒６８

萬股，成交金額６５２２﹒２２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３

萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２６﹒４４萬元，加權平均成交價

１３﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３２９﹒５萬元，加權平

均成交價１３﹒３６３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒０４％。

現時，恒生指數報１９８５８，升１６８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７７６，

升７４點或１﹒１１％；恒生科技指數報４２８７，升９２點或２﹒２２％；主板成交

２９９﹒３億元。

上證綜合指數報３２０７，升２０點或０﹒６６％，成交１４３０﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２２２１，升１０１點或０﹒８３％，成交９７４﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒９２０ 變動 ＋１０﹒１３％

最高價 １３﹒９８０ 最低價 １２﹒６００

成交股數 ４８６﹒６８萬股 成交金額 ６５２２﹒２２萬

１０天平均 １３﹒７０２ 歷史波幅％ ７１﹒９７２

２０天平均 １３﹒５３９ 加權平均價 １３﹒４０１

５０天平均 １４﹒０６０ ＲＳＩ１４ ５０﹒８２４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３萬元；暫連

升２日，累計升幅１５﹒０４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力勁科技（００５５８） １３﹒９２ ＋１０﹒１３

吉利汽車（００１７５） １８﹒１８ ＋６﹒９４

億和控股（００８３８） ２﹒０２ ＋２﹒５４

中升控股（００８８１） ４２﹒４０ －２﹒５３

比亞迪（０１２１１） ２９４﹒２０ ＋２﹒５１

贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒６０ ＋１﹒１５

理想汽車（０２０１５） １３６﹒００ ＋２﹒１８

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８２ ＋４﹒９７

長汽（０２３３３） １３﹒０２ ＋２﹒５２

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒２０ ＋０﹒８１

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（ｅｄ）

