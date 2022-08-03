《異動股》力勁科技升逾１０％突破２０天線，報１３﹒９２元

《經濟通通訊社３日專訊》力勁科技（００５５８）升１０﹒１３％，報１３﹒９２元，升
穿２０天線（１３﹒５３９元），最高價１３﹒９８元，最低價１２﹒６元；成交４８６﹒６８
萬股，成交金額６５２２﹒２２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３
萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２６﹒４４萬元，加權平均成交價
１３﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３２９﹒５萬元，加權平
均成交價１３﹒３６３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒０４％。
現時，恒生指數報１９８５８，升１６８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７７６，
升７４點或１﹒１１％；恒生科技指數報４２８７，升９２點或２﹒２２％；主板成交
２９９﹒３億元。
上證綜合指數報３２０７，升２０點或０﹒６６％，成交１４３０﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２２２１，升１０１點或０﹒８３％，成交９７４﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒９２０ 變動 ＋１０﹒１３％
最高價 １３﹒９８０ 最低價 １２﹒６００
成交股數 ４８６﹒６８萬股 成交金額 ６５２２﹒２２萬
１０天平均 １３﹒７０２ 歷史波幅％ ７１﹒９７２
２０天平均 １３﹒５３９ 加權平均價 １３﹒４０１
５０天平均 １４﹒０６０ ＲＳＩ１４ ５０﹒８２４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７７９﹒３萬元；暫連
升２日，累計升幅１５﹒０４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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力勁科技（００５５８） １３﹒９２ ＋１０﹒１３
吉利汽車（００１７５） １８﹒１８ ＋６﹒９４
億和控股（００８３８） ２﹒０２ ＋２﹒５４
中升控股（００８８１） ４２﹒４０ －２﹒５３
比亞迪（０１２１１） ２９４﹒２０ ＋２﹒５１
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒６０ ＋１﹒１５
理想汽車（０２０１５） １３６﹒００ ＋２﹒１８
廣汽集團（０２２３８） ７﹒８２ ＋４﹒９７
長汽（０２３３３） １３﹒０２ ＋２﹒５２
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒２０ ＋０﹒８１
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（ｅｄ）
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