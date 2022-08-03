《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報１４﹒１元

《經濟通通訊社３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報１４﹒１元，最低

價１４﹒１元，創５２周新低，最高價１４﹒９６元；成交１０６１﹒２７萬股，成交金額

１﹒５４億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９６８﹒１４萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根士丹利，金額９８７﹒９６萬元，加權平均成交價１４﹒５５７元；現時最大

淨被動賣出券商為摩根大通，金額８７３﹒５８萬元，加權平均成交價１４﹒５０１元。以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅２４﹒０３％。

現時，恒生指數報１９８２８，升１３８點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６７６４，

升６２點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９８％；主板成交

３０７﹒３８億元。

上證綜合指數報３２０４，升１８點或０﹒５８％，成交１４６７﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２２０７，升８７點或０﹒７３％，成交９９８﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒１００ 變動 －３﹒１６％

最高價 １４﹒９６０ 最低價 １４﹒１００

成交股數 １０６１﹒２７萬股 成交金額 １﹒５４億

１０天平均 １８﹒１９３ 歷史波幅％ １１８﹒７３８

２０天平均 ２２﹒２３６ 加權平均價 １４﹒５２０

５０天平均 ２７﹒４１８ ＲＳＩ１４ ２４﹒４０９

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９６８﹒１４萬元；暫

連跌４日，累計跌幅２４﹒０３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒１０ －３﹒１６

世茂服務（００８７３） ２﹒３１ －２﹒１２

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒７０ －３﹒４４

融創服務（０１５１６） ３﹒００ －０﹒６６

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒８９ －２﹒２０

中海物業（０２６６９） ７﹒６７ －３﹒２８

綠城服務（０２８６９） ６﹒７８ －０﹒２９

雅生活（０３３１９） ８﹒２０ －１﹒２０

保利物業（０６０４９） ４２﹒６５ －２﹒１８

金科服務（０９６６６） ９﹒９０ －２﹒９４

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（ｅｄ）

