《異動股》滙景控股（０９９６８）升逾２４％，報０﹒２６元

《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２４﹒４％，報０﹒２６元，最高價

０﹒２６５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒４億股，成交金額５７０９﹒０８萬元；主動買沽

比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證

券，金額２６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈

市場服務，金額５８５﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。

現時，恒生指數報１９８３２，升１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６７６６，

升６４點或０﹒９６％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９８％；主板成交

３１７﹒７６億元。

上證綜合指數報３２０２，升１６點或０﹒５２％，成交１５２４﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２１９４，升７４點或０﹒６１％，成交１０３４﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋２４﹒４０％

最高價 ０﹒２６５ 最低價 ０﹒２１０

成交股數 ２﹒４億股 成交金額 ５７０９﹒０８萬

１０天平均 ０﹒６６０ 歷史波幅％ ７７８﹒６４４

２０天平均 １﹒２０３ 加權平均價 ０﹒２３８

５０天平均 １﹒５６９ ＲＳＩ１４ １４﹒７３７

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） ０﹒２６０ ＋２４﹒４０

恒地（０００１２） ２７﹒０００ ＋０﹒９３

新地（０００１６） ９０﹒６５０ －０﹒４９

中海外（００６８８） ２０﹒４５０ －２﹒１５

龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒３８

潤地（０１１０９） ３１﹒０００ －１﹒９０

長實（０１１１３） ５４﹒２００ －０﹒３７

碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒４７

萬科企業（０２２０２） １４﹒２８０ －１﹒６５

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４７ ＋１﹒６５

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（ｅｄ）

