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09968 滙景控股
即時 按盤價 升0.230 +0.021 (+10.048%)
大手異動

03/08/2022 10:14

《異動股》滙景控股（０９９６８）升逾２４％，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２４﹒４％，報０﹒２６元，最高價
０﹒２６５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒４億股，成交金額５７０９﹒０８萬元；主動買沽
比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證
券，金額２６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２３７元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額５８５﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。
　　現時，恒生指數報１９８３２，升１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６７６６，
升６４點或０﹒９６％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９８％；主板成交
３１７﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２０２，升１６點或０﹒５２％，成交１５２４﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９４，升７４點或０﹒６１％，成交１０３４﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２６０　變動　　　　　＋２４﹒４０％
　　最高價　　　０﹒２６５　最低價　　　　　　０﹒２１０
　　成交股數　　２﹒４億股　成交金額　　５７０９﹒０８萬
　　１０天平均　０﹒６６０　歷史波幅％　　７７８﹒６４４
　　２０天平均　１﹒２０３　加權平均價　　　　０﹒２３８
　　５０天平均　１﹒５６９　ＲＳＩ１４　　　１４﹒７３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１６４７﹒５８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２６０　＋２４﹒４０
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒０００　　＋０﹒９３
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒６５０　　－０﹒４９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒４５０　　－２﹒１５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５０　　－１﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒０００　　－１﹒９０
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒２００　　－０﹒３７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６８０　　－１﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２８０　　－１﹒６５
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４７　　＋１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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