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09968 滙景控股
即時 按盤價 升0.230 +0.021 (+10.048%)
大手異動

03/08/2022 10:17

《異動股》滙景控股（０９９６８）升近２７％，報０﹒２６５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》滙景控股（０９９６８）升２６﹒７９％，報０﹒２６５元，最
高價０﹒２７５元，最低價０﹒２１元；成交２﹒８億股，成交金額６７５７﹒１９萬元；主動
買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國
際證券，金額３１﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創
盈市場服務，金額６２３﹒６萬元，加權平均成交價０﹒２４元。
　　現時，恒生指數報１９８４６，升１５６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７７０，升
６８點或１﹒０３％；恒生科技指數報４２８１，升８７點或２﹒０８％；主板成交
３２８﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２０７，升２１點或０﹒６７％，成交１５７８﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２２，升１０２點或０﹒８５％，成交１０６７﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２６５　變動　　　　　＋２６﹒７９％
　　最高價　　　０﹒２７５　最低價　　　　　　０﹒２１０
　　成交股數　　２﹒８億股　成交金額　　６７５７﹒１９萬
　　１０天平均　０﹒６６０　歷史波幅％　　７７８﹒６４４
　　２０天平均　１﹒２０３　加權平均價　　　　０﹒２４１
　　５０天平均　１﹒５６９　ＲＳＩ１４　　　１５﹒１０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１９５７﹒７２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２６５　＋２６﹒７９
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒０５０　　＋１﹒１２
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒７５０　　－０﹒３８
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒４５０　　－２﹒１５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０００　　－０﹒９９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５０　　－１﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒０００　　－１﹒９０
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７００　　－０﹒７４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３２０　　－１﹒３８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４８　　＋２﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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