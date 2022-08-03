《異動股》中升控股（００８８１）跌近３％，報４２﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》中升控股（００８８１）跌２﹒８７％，報４２﹒２５元，最低

價４１﹒９元，創５２周新低，最高價４３﹒５元；成交１２９﹒９９萬股，成交金額

５５６２﹒１３萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元。現時最大

淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１６５﹒９６萬元，加權平均成交價４２﹒６２１元

；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額３１５萬元，加權平均成交價４２﹒７５２元。

以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒７５％。

現時，恒生指數報１９７７７，升８８點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６７４４，升

４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４２６４，升７０點或１﹒６７％；主板成交

３４５﹒８７億元。

上證綜合指數報３２０３，升１６點或０﹒５３％，成交１６６８﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２１９８，升７８點或０﹒６５％，成交１１１８﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４２﹒２５０ 變動 －２﹒８７％

最高價 ４３﹒５００ 最低價 ４１﹒９００

成交股數 １２９﹒９９萬股 成交金額 ５５６２﹒１３萬

１０天平均 ４６﹒１０５ 歷史波幅％ ２６﹒７２０

２０天平均 ４９﹒６５８ 加權平均價 ４２﹒７８８

５０天平均 ５３﹒４３６ ＲＳＩ１４ １６﹒０６２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５７２﹒５３萬元；暫連

跌４日，累計跌幅７﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中升控股（００８８１） ４２﹒２５ －２﹒８７

吉利汽車（００１７５） １７﹒９０ ＋５﹒２９

力勁科技（００５５８） １４﹒１０ ＋１１﹒５５

億和控股（００８３８） １﹒９８ ＋０﹒５１

比亞迪（０１２１１） ２９２﹒４０ ＋１﹒８８

贛鋒鋰業（０１７７２） ６９﹒７０ －０﹒１４

理想汽車（０２０１５） １３５﹒１０ ＋１﹒５０

廣汽集團（０２２３８） ７﹒７７ ＋４﹒３０

長汽（０２３３３） １２﹒８８ ＋１﹒４２

小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒７０ ＋０﹒２７

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（ｅｄ）

