《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２５萬股交叉盤
，每股造１７８﹒７元，較上日收市價高１﹒４２％，涉資４４６７﹒５萬元。
美團現價跌０﹒０６％，報１７６﹒１元；成交８２８﹒１８萬股，成交金額１４﹒７５億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒７億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
03/08/2022 10:30
《大手成交》美團一手２５萬股交叉盤，涉資４４６８萬元
《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２５萬股交叉盤
，每股造１７８﹒７元，較上日收市價高１﹒４２％，涉資４４６７﹒５萬元。
美團現價跌０﹒０６％，報１７６﹒１元；成交８２８﹒１８萬股，成交金額１４﹒７５億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒７億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰03/08/2022 09:23 《中概異動》科技股造好，阿里巴巴反彈逾４％；京東高開近３％
03/08/2022 09:06 《大手成交》美團等４家公司上午９：０５市前大手交易
03/08/2022 09:01 《大手成交》理想汽車等３家公司上午９：００市前大手交易
02/08/2022 09:31 《異動股》海底撈等多家藍籌上午９：３０異動
01/08/2022 09:22 《中概異動》阿里低開５％，美國未能調查審計底稿惹退市危機
29/07/2022 14:38 《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨
|備註：
|即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰