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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升177.100 +0.900 (+0.511%)
大手異動

03/08/2022 10:30

《大手成交》美團一手２５萬股交叉盤，涉資４４６８萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２５萬股交叉盤
，每股造１７８﹒７元，較上日收市價高１﹒４２％，涉資４４６７﹒５萬元。
　　美團現價跌０﹒０６％，報１７６﹒１元；成交８２８﹒１８萬股，成交金額１４﹒７５億
元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒７億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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