  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00168 青島啤酒股份
即時 按盤價 跌77.350 -1.000 (-1.276%)
大手異動

03/08/2022 10:36

《大手成交》青啤一手２０萬股交叉盤，涉資１５６０萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》青啤（００１６８）於１０：３５ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造７８﹒０２５元，較上日收市價低０﹒４１％，涉資１５６０﹒５萬元。
　　青啤現價跌０﹒３８％，報７８﹒０５元；成交１２３﹒６１萬股，成交金額
９７４３﹒６８萬元，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１７２４﹒６８萬元。
（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰02/08/2022 11:09  《大手成交》青啤一手１４萬股交叉盤，涉資１０９７萬元

其他大手異動
More

29/07/2022 11:35  《大手成交》青啤一手約３３萬股交叉盤，涉資２５７７萬元

28/07/2022 09:28  《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％

25/07/2022 11:00  《大手成交》百濟神州等２家公司上午１０：５９大手交易

18/07/2022 09:29  《異動股》潤啤高開１％，拒評華潤系收購金沙酒業股權傳聞

06/07/2022 13:01  《大手成交》青啤一手約５６萬股交叉盤，涉資４１６３萬元

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金