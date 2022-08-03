《經濟通通訊社３日專訊》青啤（００１６８）於１０：３５ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造７８﹒０２５元，較上日收市價低０﹒４１％，涉資１５６０﹒５萬元。
青啤現價跌０﹒３８％，報７８﹒０５元；成交１２３﹒６１萬股，成交金額
９７４３﹒６８萬元，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１７２４﹒６８萬元。
（ｒｗ）
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03/08/2022 10:36
《大手成交》青啤一手２０萬股交叉盤，涉資１５６０萬元
《經濟通通訊社３日專訊》青啤（００１６８）於１０：３５ａｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造７８﹒０２５元，較上日收市價低０﹒４１％，涉資１５６０﹒５萬元。
青啤現價跌０﹒３８％，報７８﹒０５元；成交１２３﹒６１萬股，成交金額
９７４３﹒６８萬元，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１７２４﹒６８萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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