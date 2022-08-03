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02357 中航科工
即時 按盤價 升4.280 +0.260 (+6.468%)
大手異動

03/08/2022 10:48

《異動股》中航科工漲逾１０％突破１００天線，報４﹒４４元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中航科工（０２３５７）升１０﹒４５％，報４﹒４４元，升穿
１００天線（４﹒１９元），最高價４﹒４４元，最低價４﹒０２元；成交３０５８﹒９５萬股
，成交金額１﹒３１億元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５１８６﹒７萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６６７﹒１５萬元，加權平均成交價４﹒２８８元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６２﹒８２萬元，加權平均成交價
４﹒２８６元。
　　現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３３，升
３１點或０﹒４７％；恒生科技指數報４２５１，升５７點或１﹒３７％；主板成交
４１９﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３１９３，升７點或０﹒２３％，成交２０７４﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４７，升２７點或０﹒２２％，成交１３６０﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒４４０　變動　　　　＋１０﹒４５％
　　最高價　　　　　　　４﹒４４０　最低價　　　　　４﹒０２０
　　成交股數　　３０５８﹒９５萬股　成交金額　　　　１﹒３１億
　　１０天平均　　　　　４﹒２１９　歷史波幅％　　３２﹒１３０
　　２０天平均　　　　　４﹒２９６　加權平均價　　　４﹒２９１
　　５０天平均　　　　　４﹒３１０　ＲＳＩ１４　　５６﹒８６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５１８６﹒７萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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