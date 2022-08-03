《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近６％，報１３﹒７２元

《經濟通通訊社３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒７７％，報１３﹒７２元，最

低價１３﹒７元，創５２周新低，最高價１４﹒９６元；成交２０８２﹒６９萬股，成交金額

２﹒９７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２４９６﹒２５萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額１６５１﹒９７萬元，加權平均成交價１４﹒２３２元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２０５１﹒４６萬元，加權平均成交價１４﹒２２元。以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０８％。

現時，恒生指數報１９７１９，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７１９，升

１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４２３９，升４５點或１﹒０９％；主板成交

４２７﹒３６億元。

上證綜合指數報３１９０，升３點或０﹒１２％，成交２１１１﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２１２９，升９點或０﹒０８％，成交１３８１﹒５３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １３﹒７２０ 變動 －５﹒７７％

最高價 １４﹒９６０ 最低價 １３﹒７００

成交股數 ２０８２﹒６９萬股 成交金額 ２﹒９７億

１０天平均 １８﹒１５５ 歷史波幅％ １１８﹒７３８

２０天平均 ２２﹒２１８ 加權平均價 １４﹒２５４

５０天平均 ２７﹒４１１ ＲＳＩ１４ ２３﹒９１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２４９６﹒２５萬元；暫

連跌４日，累計跌幅２６﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７２ －５﹒７７

世茂服務（００８７３） ２﹒２７ －３﹒８１

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒２０ －４﹒８７

融創服務（０１５１６） ２﹒９９ －０﹒９９

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７３ －５﹒４０

中海物業（０２６６９） ７﹒６６ －３﹒４０

綠城服務（０２８６９） ６﹒８０ 無升跌

雅生活（０３３１９） ７﹒９８ －３﹒８６

保利物業（０６０４９） ４２﹒００ －３﹒６７

金科服務（０９６６６） ９﹒８２ －３﹒７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

