《異動股》世茂服務（８７３）跌近５％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社３日專訊》世茂服務（００８７３）跌４﹒６６％，報２﹒２５元，最低價

２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒４元；成交４９０﹒１萬股，成交金額１１３２﹒３８萬

元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國投資信息，金額２９０﹒０１萬元，加權平均成交價２﹒３０９元；現時最大淨被動賣出券

商為巴克萊亞洲，金額７１﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅１６﹒６７％。

現時，恒生指數報１９７０６，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１４，升

１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３５，升４１點或０﹒９９％；主板成交

４３１﹒２４億元。

上證綜合指數報３１８６，升不足１點，成交２１４０﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２１１０，跌９點或０﹒０８％，成交１３９９﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２５０ 變動 －４﹒６６％

最高價 ２﹒４００ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 ４９０﹒１萬股 成交金額 １１３２﹒３８萬

１０天平均 ２﹒６０８ 歷史波幅％ ５９﹒０４２

２０天平均 ２﹒７３７ 加權平均價 ２﹒３１０

５０天平均 ３﹒５９７ ＲＳＩ１４ １８﹒２５１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元；暫連跌

４日，累計跌幅１６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒２５ －４﹒６６

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒００ －５﹒４４

融創服務（０１５１６） ２﹒９９ －０﹒９９

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７２ －５﹒６０

中海物業（０２６６９） ７﹒６０ －４﹒１６

綠城服務（０２８６９） ６﹒８０ 無升跌

雅生活（０３３１９） ８﹒００ －３﹒６１

保利物業（０６０４９） ４２﹒１０ －３﹒４４

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７４ －５﹒６３

金科服務（０９６６６） ９﹒７１ －４﹒８０

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（ｅｄ）

