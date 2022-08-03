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00873 世茂服務
即時 按盤價 跌2.300 -0.060 (-2.542%)
大手異動

03/08/2022 10:52

《異動股》世茂服務（８７３）跌近５％創新低，報２﹒２５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》世茂服務（００８７３）跌４﹒６６％，報２﹒２５元，最低價
２﹒２５元，創上市新低，最高價２﹒４元；成交４９０﹒１萬股，成交金額１１３２﹒３８萬
元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額２９０﹒０１萬元，加權平均成交價２﹒３０９元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額７１﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅１６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報１９７０６，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１４，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３５，升４１點或０﹒９９％；主板成交
４３１﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３１８６，升不足１點，成交２１４０﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１０，跌９點或０﹒０８％，成交１３９９﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒２５０　變動　　　　　　－４﹒６６％
　　最高價　　　　　２﹒４００　最低價　　　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　４９０﹒１萬股　成交金額　　１１３２﹒３８萬
　　１０天平均　　　２﹒６０８　歷史波幅％　　　５９﹒０４２
　　２０天平均　　　２﹒７３７　加權平均價　　　　２﹒３１０
　　５０天平均　　　３﹒５９７　ＲＳＩ１４　　　１８﹒２５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出６６１﹒７５萬元；暫連跌
４日，累計跌幅１６﹒６７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２５　－４﹒６６
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒００　－５﹒４４
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒９９　－０﹒９９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒７２　－５﹒６０
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒６０　－４﹒１６
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒８０　　　無升跌
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒００　－３﹒６１
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒１０　－３﹒４４
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１３﹒７４　－５﹒６３
　　金科服務（０９６６６）　　　　９﹒７１　－４﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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