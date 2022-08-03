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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌20.550 -0.350 (-1.675%)
大手異動

03/08/2022 10:54

《異動股》中海外跌逾３％失守２５０天線，報２０﹒２５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒１１％，報２０﹒２５元，跌穿
２５０天線（２０﹒３０５元），最低價２０﹒２元，創１個月新低，最高價２１﹒０５元；成
交６７５﹒０２萬股，成交金額１﹒３９億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出
１４０８﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６７４﹒８６萬元，加權
平均成交價２０﹒５２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１０４﹒２９萬元
，加權平均成交價２０﹒６１３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％。
　　現時，恒生指數報１９６９４，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７０８，升６
點或０﹒１％；恒生科技指數報４２３１，升３６點或０﹒８８％；主板成交４３６﹒７３億元

　　上證綜合指數報３１８３，跌２點或０﹒０７％，成交２１７３﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１００，跌１９點或０﹒１６％，成交１４１９﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒２５０　變動　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　　２１﹒０５０　最低價　　　２０﹒２００
　　成交股數　　６７５﹒０２萬股　成交金額　　　１﹒３９億
　　１０天平均　　　２１﹒５９０　歷史波幅％　３６﹒４０２
　　２０天平均　　　２２﹒５００　加權平均價　２０﹒５７１
　　５０天平均　　　２２﹒５８７　ＲＳＩ１４　３３﹒４３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出
１４０８﹒６３萬元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒７８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒２５　－３﹒１１
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒２４　－３﹒１４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９６　－２﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒８０　－２﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒４７　－３﹒５２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒８０　－２﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６５　－２﹒５７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１８　－２﹒３４
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒８４　－２﹒５０
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０１　＋５﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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