《異動股》奇點國際升近３０％突破１０天線，報０﹒６３元

《經濟通通訊社３日專訊》奇點國際（０１２８０）升２９﹒９％，報０﹒６３元，升穿

１０天線（０﹒５９６元），最高價０﹒９６元，創１個月新高，最低價０﹒４８５元；成交

２﹒８萬股，成交金額１﹒５６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６萬元

。現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額７８２０元，加權平均成交價０﹒４８９元。

現時，恒生指數報１９７４３，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７２９，升

２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４８，升５４點或１﹒３１％；主板成交４８３﹒９７

億元。

上證綜合指數報３１９１，升５點或０﹒１８％，成交２４２９﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２１２６，升６點或０﹒０５％，成交１５７３﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６３０ 變動 ＋２９﹒９０％

最高價 ０﹒９６０ 最低價 ０﹒４８５

成交股數 ２﹒８萬股 成交金額 １﹒５６萬

１０天平均 ０﹒５９６ 歷史波幅％ ６９﹒７５７

２０天平均 ０﹒６３９ 加權平均價 ０﹒５５９

５０天平均 ０﹒６４０ ＲＳＩ１４ ５１﹒３２９

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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５６

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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奇點國際（０１２８０） ０﹒６３０ ＋２９﹒９０

中國海外諾信（００４６４） ０﹒４４５ ＋１１﹒２５

創科實業（００６６９） ８７﹒９００ ＋０﹒５１

海信家電（００９２１） ８﹒９３０ －１﹒１１

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒２１０ －５﹒３１

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０７０ －０﹒５９

友和集團（０２３４７） １﹒７００ ＋１﹒１９

海爾智家（０６６９０） ２４﹒３００ ＋１﹒２５

思摩爾（０６９６９） １７﹒３００ －１﹒０３

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４４５ 無升跌

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（ｅｄ）

