《中概異動》網易（０９９９９）升近３％，報１４３元

《經濟通通訊社３日專訊》網易（０９９９９）升２﹒８８％，報１４３元，較ＡＤＲ收市

高出０﹒５３％，最高價１４３﹒３元，最低價１４０﹒１元；成交１４２﹒２２萬股，成交金

額２﹒０１億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元。現時最大淨被

動買入券商為麥格理資本，金額１３８４﹒６１萬元，加權平均成交價１４１﹒５８２元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２８５﹒８５萬元，加權平均成交價１４１﹒５１７

元。

現時，恒生指數報１９７９０，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７４９，

升４７點或０﹒７１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒８％；主板成交

４９５﹒１６億元。

上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交２４９８﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２１５８，升３８點或０﹒３２％，成交１６１４﹒１７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １４３﹒０００ 變動 ＋２﹒８８％

最高價 １４３﹒３００ 最低價 １４０﹒１００

成交股數 １４２﹒２２萬股 成交金額 ２﹒０１億

１０天平均 １４７﹒８７０ 歷史波幅％ ４０﹒２３４

２０天平均 １４３﹒３０５ 加權平均價 １４１﹒５００

５０天平均 １５０﹒３１５ ＲＳＩ１４ ４６﹒６６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

網易（０９９９９） １４３﹒００ ＋２﹒８８

騰訊（００７００） ３０１﹒００ ＋２﹒０３

快手（０１０２４） ８０﹒０５ ＋４﹒６４

小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋０﹒５２

理想汽車（０２０１５） １３４﹒５０ ＋１﹒０５

美團（０３６９０） １７７﹒７０ ＋０﹒８５

京東集團（０９６１８） ２３４﹒２０ ＋２﹒６３

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒２０ ＋１﹒５１

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒６５ －０﹒８７

阿里（０９９８８） ９０﹒４５ ＋３﹒９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

