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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 升142.400 +3.400 (+2.446%)
大手異動

03/08/2022 11:23

《中概異動》網易（０９９９９）升近３％，報１４３元

　　《經濟通通訊社３日專訊》網易（０９９９９）升２﹒８８％，報１４３元，較ＡＤＲ收市
高出０﹒５３％，最高價１４３﹒３元，最低價１４０﹒１元；成交１４２﹒２２萬股，成交金
額２﹒０１億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元。現時最大淨被
動買入券商為麥格理資本，金額１３８４﹒６１萬元，加權平均成交價１４１﹒５８２元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２８５﹒８５萬元，加權平均成交價１４１﹒５１７
元。
　　現時，恒生指數報１９７９０，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７４９，
升４７點或０﹒７１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒８％；主板成交
４９５﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交２４９８﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１５８，升３８點或０﹒３２％，成交１６１４﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１４３﹒０００　變動　　　　　＋２﹒８８％
　　最高價　　　　１４３﹒３００　最低價　　　１４０﹒１００
　　成交股數　　１４２﹒２２萬股　成交金額　　　　２﹒０１億
　　１０天平均　　１４７﹒８７０　歷史波幅％　　４０﹒２３４
　　２０天平均　　１４３﹒３０５　加權平均價　１４１﹒５００
　　５０天平均　　１５０﹒３１５　ＲＳＩ１４　　４６﹒６６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１４３﹒００　＋２﹒８８
　　騰訊（００７００）　　　３０１﹒００　＋２﹒０３
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒０５　＋４﹒６４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　＋０﹒５２
　　理想汽車（０２０１５）　１３４﹒５０　＋１﹒０５
　　美團（０３６９０）　　　１７７﹒７０　＋０﹒８５
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒２０　＋２﹒６３
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８１﹒２０　＋１﹒５１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９１﹒６５　－０﹒８７
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒４５　＋３﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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