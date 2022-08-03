《異動股》天臣控股（０１２０１）跌近４７％，報０﹒１５５元

《經濟通通訊社３日專訊》天臣控股（０１２０１）跌４６﹒５５％，報０﹒１５５元，最
低價０﹒１５５元，創１個月新低，最高價０﹒２７５元；成交７１３﹒７萬股，成交金額
１４７﹒４萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４２﹒５９萬元。現時最大淨被動
買入券商為上銀證券，金額１５﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２０３元；現時最大淨被動賣出
券商為易昇證券，金額１２﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒２３７元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅４７﹒４６％。
現時，恒生指數報１９８０２，升１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５４，
升５２點或０﹒７８％；恒生科技指數報４２７２，升７８點或１﹒８８％；主板成交
５００﹒７５億元。
上證綜合指數報３２００，升１３點或０﹒４３％，成交２５２１﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２１５８，升３８點或０﹒３２％，成交１６２７﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５５ 變動 －４６﹒５５％
最高價 ０﹒２７５ 最低價 ０﹒１５５
成交股數 ７１３﹒７萬股 成交金額 １４７﹒４萬
１０天平均 ０﹒２８６ 歷史波幅％ ３７﹒４４９
２０天平均 ０﹒３０４ 加權平均價 ０﹒２０６
５０天平均 ０﹒３２２ ＲＳＩ１４ １３﹒８５６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４２﹒５９萬元；暫連跌
２日，累計跌幅４７﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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天臣控股（０１２０１） ０﹒１５５ －４６﹒５５
恒地（０００１２） ２７﹒１５０ ＋１﹒５０
新地（０００１６） ９１﹒１５０ ＋０﹒０５
中海外（００６８８） ２０﹒４００ －２﹒３９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ －０﹒９９
龍湖（００９６０） ２５﹒０００ －１﹒５７
潤地（０１１０９） ３０﹒７５０ －２﹒６９
碧桂園（０２００７） ２﹒７００ －０﹒７４
萬科企業（０２２０２） １４﹒２８０ －１﹒６５
滙景控股（０９９６８） ０﹒２５０ ＋１９﹒６２
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（ｅｄ）
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