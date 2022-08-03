《異動股》中芯（００９８１）升逾３％，報１６﹒０２元

《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０９％，報１６﹒０２元，最高價
１６﹒０４元，最低價１５﹒６２元；成交８５８﹒６２萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買
沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額８１２﹒８９萬元，加權平均成交價１５﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額７３６﹒６８萬元，加權平均成交價１５﹒７３９元。
現時，恒生指數報１９８０８，升１１９點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５４，
升５１點或０﹒７８％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９６％；主板成交
５０５﹒３６億元。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５５１﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２９點或０﹒２４％，成交１６４２﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒０２０ 變動 ＋３﹒０９％
最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒６２０
成交股數 ８５８﹒６２萬股 成交金額 １﹒３５億
１０天平均 １６﹒５１２ 歷史波幅％ ３１﹒７２７
２０天平均 １６﹒５６５ 加權平均價 １５﹒７３７
５０天平均 １７﹒２９７ ＲＳＩ１４ ４１﹒１８４
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股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒０２ ＋３﹒０９
金蝶國際（００２６８） １６﹒５２ ＋０﹒６１
中國軟件國際（００３５４） ６﹒９４ 無升跌
騰訊（００７００） ３０１﹒４０ ＋２﹒１７
中興（００７６３） １５﹒８４ －０﹒５０
網龍（００７７７） １４﹒８６ －０﹒５４
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ ＋５﹒８０
聯想集團（００９９２） ７﹒０４ ＋０﹒１４
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０
金山軟件（０３８８８） ２５﹒０５ ＋０﹒６０
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（ｅｄ）
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