《異動股》中芯（００９８１）升逾３％，報１６﹒０２元

《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０９％，報１６﹒０２元，最高價

１６﹒０４元，最低價１５﹒６２元；成交８５８﹒６２萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買

沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市

場服務，金額８１２﹒８９萬元，加權平均成交價１５﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商為

中國投資信息，金額７３６﹒６８萬元，加權平均成交價１５﹒７３９元。

現時，恒生指數報１９８０８，升１１９點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５４，

升５１點或０﹒７８％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９６％；主板成交

５０５﹒３６億元。

上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５５１﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４９，升２９點或０﹒２４％，成交１６４２﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒０２０ 變動 ＋３﹒０９％

最高價 １６﹒０４０ 最低價 １５﹒６２０

成交股數 ８５８﹒６２萬股 成交金額 １﹒３５億

１０天平均 １６﹒５１２ 歷史波幅％ ３１﹒７２７

２０天平均 １６﹒５６５ 加權平均價 １５﹒７３７

５０天平均 １７﹒２９７ ＲＳＩ１４ ４１﹒１８４

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股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒０２ ＋３﹒０９

金蝶國際（００２６８） １６﹒５２ ＋０﹒６１

中國軟件國際（００３５４） ６﹒９４ 無升跌

騰訊（００７００） ３０１﹒４０ ＋２﹒１７

中興（００７６３） １５﹒８４ －０﹒５０

網龍（００７７７） １４﹒８６ －０﹒５４

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ ＋５﹒８０

聯想集團（００９９２） ７﹒０４ ＋０﹒１４

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０

金山軟件（０３８８８） ２５﹒０５ ＋０﹒６０

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（ｅｄ）

