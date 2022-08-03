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00981 中芯國際
即時 按盤價 升16.180 +0.640 (+4.118%)
大手異動

03/08/2022 11:31

《異動股》中芯午前拉升近５％，拜登擬禁晶片開發必需軟件出口

　　《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）升４﹒８９％，報１６﹒３元，最高價
１６﹒４元，最低價１５﹒６２元；成交１０８０﹒１７萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買
沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３０萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服
務，金額６６３﹒２９萬元，加權平均成交價１５﹒８０４元；現時最大淨被動賣出券商為中國
投資信息，金額１０１０﹒２２萬元，加權平均成交價１５﹒８０１元。
　　外電引述美國科技新聞網站Ｐｒｏｔｏｃｏｌ的報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發
必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。報道稱，白宮將要求商務部發布新
規則，禁止出口開發先進全環繞柵極（Ｇａｔｅ－Ａｌｌ－Ａｒｏｕｎｄ）晶片所需設計軟件。
　　美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開
發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。
　　現時，恒生指數報１９７８１，升９２點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４５，升
４３點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７２，升７８點或１﹒８６％；主板成交５１０﹒７
億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒３００　變動　　　　＋４﹒８９％
　　最高價　　　　　　１６﹒４００　最低價　　　１５﹒６２０
　　成交股數　　１０８０﹒１７萬股　成交金額　　　１﹒７１億
　　１０天平均　　　　１６﹒５４０　歷史波幅％　３１﹒７２７
　　２０天平均　　　　１６﹒５７９　加權平均價　１５﹒８３６
　　５０天平均　　　　１７﹒３０２　ＲＳＩ１４　４４﹒６５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３０萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒３０　＋４﹒８９
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒５０　＋０﹒４９
　　中國軟件國際（００３５４）　　　６﹒９０　－０﹒５８
　　騰訊（００７００）　　　　　３００﹒８０　＋１﹒９７
　　中興（００７６３）　　　　　　１５﹒８２　－０﹒６３
　　網龍（００７７７）　　　　　　１４﹒９２　－０﹒１３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒０９　＋５﹒４６
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒０２　－０﹒１４
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４６　＋１﹒１０
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒０５　＋０﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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