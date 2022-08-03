《異動股》中芯午前拉升近５％，拜登擬禁晶片開發必需軟件出口

《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）升４﹒８９％，報１６﹒３元，最高價
１６﹒４元，最低價１５﹒６２元；成交１０８０﹒１７萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買
沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３０萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服
務，金額６６３﹒２９萬元，加權平均成交價１５﹒８０４元；現時最大淨被動賣出券商為中國
投資信息，金額１０１０﹒２２萬元，加權平均成交價１５﹒８０１元。
外電引述美國科技新聞網站Ｐｒｏｔｏｃｏｌ的報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發
必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。報道稱，白宮將要求商務部發布新
規則，禁止出口開發先進全環繞柵極（Ｇａｔｅ－Ａｌｌ－Ａｒｏｕｎｄ）晶片所需設計軟件。
美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開
發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。
現時，恒生指數報１９７８１，升９２點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４５，升
４３點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７２，升７８點或１﹒８６％；主板成交５１０﹒７
億元。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒３００ 變動 ＋４﹒８９％
最高價 １６﹒４００ 最低價 １５﹒６２０
成交股數 １０８０﹒１７萬股 成交金額 １﹒７１億
１０天平均 １６﹒５４０ 歷史波幅％ ３１﹒７２７
２０天平均 １６﹒５７９ 加權平均價 １５﹒８３６
５０天平均 １７﹒３０２ ＲＳＩ１４ ４４﹒６５３
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４３０萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒３０ ＋４﹒８９
金蝶國際（００２６８） １６﹒５０ ＋０﹒４９
中國軟件國際（００３５４） ６﹒９０ －０﹒５８
騰訊（００７００） ３００﹒８０ ＋１﹒９７
中興（００７６３） １５﹒８２ －０﹒６３
網龍（００７７７） １４﹒９２ －０﹒１３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０９ ＋５﹒４６
聯想集團（００９９２） ７﹒０２ －０﹒１４
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０
金山軟件（０３８８８） ２５﹒０５ ＋０﹒６０
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（ｈｃ）
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