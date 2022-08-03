《異動股》天臣控股（０１２０１）挫逾２４％，報０﹒２２元

《經濟通通訊社３日專訊》天臣控股（０１２０１）跌２４﹒１４％，報０﹒２２元，最低
價０﹒１１４元，創５２周新低，最高價０﹒２７５元；成交２２７８﹒１萬股，成交金額
４１５﹒８５萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２７﹒２萬元。現時最大淨被動
買入券商為易昇證券，金額２５﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒２０３元；現時最大淨被動賣
出券商為凱基證券亞洲，金額１９﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１６４元。以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅２５﹒４２％。
現時，恒生指數報１９７８８，升９８點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７４７，升
４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４２７７，升８３點或２％；主板成交５１６﹒１９億元
。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２０ 變動 －２４﹒１４％
最高價 ０﹒２７５ 最低價 ０﹒１１４
成交股數 ２２７８﹒１萬股 成交金額 ４１５﹒８５萬
１０天平均 ０﹒２９３ 歷史波幅％ ３７﹒４４９
２０天平均 ０﹒３０７ 加權平均價 ０﹒１８２
５０天平均 ０﹒３２３ ＲＳＩ１４ １９﹒６５７
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２７﹒２萬元；暫連跌２
日，累計跌幅２５﹒４２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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天臣控股（０１２０１） ０﹒２２０ －２４﹒１４
恒地（０００１２） ２７﹒２５０ ＋１﹒８７
新地（０００１６） ９１﹒２００ ＋０﹒１１
中海外（００６８８） ２０﹒３００ －２﹒８７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ －０﹒９９
龍湖（００９６０） ２４﹒９５０ －１﹒７７
潤地（０１１０９） ３０﹒６５０ －３﹒０１
碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒４７
萬科企業（０２２０２） １４﹒２４０ －１﹒９３
滙景控股（０９９６８） ０﹒２５５ ＋２２﹒０１
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（ｅｄ）
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