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01201 天臣控股
即時 按盤價 跌0.163 -0.127 (-43.793%)
大手異動

03/08/2022 11:35

《異動股》天臣控股（０１２０１）挫逾２４％，報０﹒２２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》天臣控股（０１２０１）跌２４﹒１４％，報０﹒２２元，最低
價０﹒１１４元，創５２周新低，最高價０﹒２７５元；成交２２７８﹒１萬股，成交金額
４１５﹒８５萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２７﹒２萬元。現時最大淨被動
買入券商為易昇證券，金額２５﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒２０３元；現時最大淨被動賣
出券商為凱基證券亞洲，金額１９﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１６４元。以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅２５﹒４２％。
　　現時，恒生指數報１９７８８，升９８點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７４７，升
４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４２７７，升８３點或２％；主板成交５１６﹒１９億元

　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２２０　變動　　　　－２４﹒１４％
　　最高價　　　　　　０﹒２７５　最低價　　　　　０﹒１１４
　　成交股數　　２２７８﹒１萬股　成交金額　　４１５﹒８５萬
　　１０天平均　　　　０﹒２９３　歷史波幅％　　３７﹒４４９
　　２０天平均　　　　０﹒３０７　加權平均價　　　０﹒１８２
　　５０天平均　　　　０﹒３２３　ＲＳＩ１４　　１９﹒６５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２７﹒２萬元；暫連跌２
日，累計跌幅２５﹒４２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天臣控股（０１２０１）　　　　０﹒２２０　－２４﹒１４
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒２５０　　＋１﹒８７
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒２００　　＋０﹒１１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒３００　　－２﹒８７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０００　　－０﹒９９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒９５０　　－１﹒７７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒６５０　　－３﹒０１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６８０　　－１﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２４０　　－１﹒９３
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２５５　＋２２﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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