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01229 南南資源
即時 按盤價 升0.340 +0.108 (+46.552%)
大手異動

03/08/2022 11:37

《異動股》南南資源漲近３８％突破５０天線，報０﹒３２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》南南資源（０１２２９）升３７﹒９３％，報０﹒３２元，升穿
５０天線（０﹒２５２元），最高價０﹒３２５元，最低價０﹒２２元；成交１３６３﹒２萬股
，成交金額３８８﹒７３萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元。
現時最大淨被動買入券商為銀河—聯昌證券，金額３﹒８萬元，加權平均成交價０﹒３０８元；
現時最大淨被動賣出券商為鼎展證券及期貨，金額２７﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２８６
元。
　　現時，恒生指數報１９７９８，升１０８點或０﹒５５％；恒生中國企業指數報６７５２，
升５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２８３，升８９點或２﹒１４％；主板成交
５１８﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３２０　變動　　　　＋３７﹒９３％
　　最高價　　　　　　０﹒３２５　最低價　　　　　０﹒２２０
　　成交股數　　１３６３﹒２萬股　成交金額　　３８８﹒７３萬
　　１０天平均　　　　０﹒２７２　歷史波幅％　　７１﹒２３３
　　２０天平均　　　　０﹒２９４　加權平均價　　　０﹒２８５
　　５０天平均　　　　０﹒２５２　ＲＳＩ１４　　５５﹒３１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒３２　＋３７﹒９３
　　綠領控股（０００６１）　　　　　　　　　　　０﹒１３　＋１８﹒１８
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒８１　　＋４﹒６２
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２１﹒８５　　＋０﹒４６
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２５﹒００　　＋１﹒６３
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒７４　　＋２﹒９６
　　南戈壁－Ｓ（０１８７８）　　　　　　　　　　１﹒１８　　－４﹒０６
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　５﹒９８　　＋０﹒５０
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒５８　　＋１﹒２８
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２７﹒２０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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