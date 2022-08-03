《異動股》金慧科技升５０％突破１００天線，報０﹒３９元

《經濟通通訊社３日專訊》金慧科技（０８２９５）升５０％，報０﹒３９元，升穿１００

天線（０﹒２９７元），最高價０﹒３９元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交６２萬股

，成交金額１６﹒８３萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１５﹒７９萬元。現時

最大淨被動賣出券商為輝立證券香港，金額１１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒２６元。

現時，恒生指數報１９７８２，升９３點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４３，升

４１點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２７４，升８０點或１﹒９２％；主板成交

５５５﹒８６億元。

上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交２６２７﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２１４４，升２４點或０﹒２％，成交１６８３﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３９０ 變動 ＋５０﹒００％

最高價 ０﹒３９０ 最低價 ０﹒２６０

成交股數 ６２萬股 成交金額 １６﹒８３萬

１０天平均 ０﹒２７８ 歷史波幅％ ６９﹒２６３

２０天平均 ０﹒２７３ 加權平均價 ０﹒２７２

５０天平均 ０﹒２６４ ＲＳＩ１４ ７８﹒２１２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

１５﹒７９萬元



（ｅｄ）

