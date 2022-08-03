《異動股》鼎豐集團控股漲逾９％突破１００天線，報２﹒０８元

《經濟通通訊社３日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）升９﹒４７％，報２﹒０８元，升
穿１００天線（１﹒９７元），最高價２﹒０９元，最低價１﹒９２元；成交４４８６﹒２萬股
，成交金額８９５４﹒２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４６１２﹒１５萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１８８﹒７３萬元，加權平均成交價
２﹒０１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７４９﹒６４萬元，加權平均成
交價２元。
現時，恒生指數報１９７６３，升７４點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６７３８，升
３６點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２６８，升７４點或１﹒７８％；主板成交
５６７﹒２２億元。
上證綜合指數報３１９６，升９點或０﹒３１％，成交２７０９﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２１３４，升１４點或０﹒１２％，成交１７３１﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０８０ 變動 ＋９﹒４７％
最高價 ２﹒０９０ 最低價 １﹒９２０
成交股數 ４４８６﹒２萬股 成交金額 ８９５４﹒２萬
１０天平均 １﹒９２４ 歷史波幅％ ６８﹒７６９
２０天平均 １﹒９２０ 加權平均價 １﹒９９６
５０天平均 １﹒９７２ ＲＳＩ１４ ５９﹒５３２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４６１２﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０８ ＋９﹒４７
越地（００１２３） ９﹒２７ －２﹒８３
中海外（００６８８） ２０﹒３５ －２﹒６３
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７ －２﹒４８
龍湖（００９６０） ２４﹒９５ －１﹒７７
新城發展（０１０３０） ２﹒５１ －１﹒９５
潤地（０１１０９） ３０﹒６５ －３﹒０１
碧桂園（０２００７） ２﹒６７ －１﹒８４
萬科企業（０２２０２） １４﹒２２ －２﹒０７
綠城（０３９００） １４﹒８０ －２﹒７６
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（ｅｄ）
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