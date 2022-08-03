《異動股》固生堂（０２２７３）升近２０％，報４７﹒６元

《經濟通通訊社３日專訊》固生堂（０２２７３）升１９﹒６％，報４７﹒６元，最高價
４７﹒８元，創１個月新高，最低價３９元；成交３０４﹒８４萬股，成交金額１﹒３３億元；
主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞
士信貸證券香港，金額３４５﹒３９萬元，加權平均成交價４３﹒９７８元；現時最大淨被動賣
出券商為華泰金融控股，金額２１４６﹒３５萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。
現時，恒生指數報１９７４６，升５７點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６７３３，升
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２６０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
５７２﹒９９億元。
上證綜合指數報３１９３，升７點或０﹒２４％，成交２７６７﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２１２４，升４點或０﹒０４％，成交１７６４﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４７﹒６００ 變動 ＋１９﹒６０％
最高價 ４７﹒８００ 最低價 ３９﹒０００
成交股數 ３０４﹒８４萬股 成交金額 １﹒３３億
１０天平均 ４０﹒５６０ 歷史波幅％ ３９﹒７０６
２０天平均 ３９﹒１６８ 加權平均價 ４３﹒６３３
５０天平均 ３５﹒２４７ ＲＳＩ１４ ８０﹒７３６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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固生堂（０２２７３） ４７﹒６００ ＋１９﹒６０
華潤醫療（０１５１５） ４﹒５６０ ＋０﹒６６
松齡護老集團（０１９８９） ０﹒５４０ －１﹒８２
嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６４０ 無升跌
朝聚眼科（０２２１９） ３﹒７２０ ＋０﹒５４
雍禾醫療（０２２７９） ８﹒４００ －０﹒５９
希瑪（０３３０９） ３﹒９１０ ＋０﹒２６
康健國際醫療（０３８８６） ０﹒４７５ 無升跌
海吉亞醫療（０６０７８） ４６﹒６５０ ＋４﹒７１
瑞爾集團（０６６３９） ９﹒２６０ －４﹒４４
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（ｅｄ）
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