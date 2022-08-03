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02273 固生堂
即時 按盤價 升44.800 +5.000 (+12.563%)
大手異動

03/08/2022 13:11

《異動股》固生堂（０２２７３）升近２０％，報４７﹒６元

　　《經濟通通訊社３日專訊》固生堂（０２２７３）升１９﹒６％，報４７﹒６元，最高價
４７﹒８元，創１個月新高，最低價３９元；成交３０４﹒８４萬股，成交金額１﹒３３億元；
主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞
士信貸證券香港，金額３４５﹒３９萬元，加權平均成交價４３﹒９７８元；現時最大淨被動賣
出券商為華泰金融控股，金額２１４６﹒３５萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。
　　現時，恒生指數報１９７４６，升５７點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６７３３，升
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２６０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
５７２﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３１９３，升７點或０﹒２４％，成交２７６７﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２４，升４點或０﹒０４％，成交１７６４﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４７﹒６００　變動　　　　＋１９﹒６０％
　　最高價　　　　　４７﹒８００　最低價　　　　３９﹒０００
　　成交股數　　３０４﹒８４萬股　成交金額　　　　１﹒３３億
　　１０天平均　　　４０﹒５６０　歷史波幅％　　３９﹒７０６
　　２０天平均　　　３９﹒１６８　加權平均價　　４３﹒６３３
　　５０天平均　　　３５﹒２４７　ＲＳＩ１４　　８０﹒７３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　固生堂（０２２７３）　　　　　　４７﹒６００　＋１９﹒６０
　　華潤醫療（０１５１５）　　　　　　４﹒５６０　　＋０﹒６６
　　松齡護老集團（０１９８９）　　　　０﹒５４０　　－１﹒８２
　　嘉濤（香港）控股（０２１８９）　　０﹒６４０　　　　無升跌
　　朝聚眼科（０２２１９）　　　　　　３﹒７２０　　＋０﹒５４
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　　　　８﹒４００　　－０﹒５９
　　希瑪（０３３０９）　　　　　　　　３﹒９１０　　＋０﹒２６
　　康健國際醫療（０３８８６）　　　　０﹒４７５　　　　無升跌
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　　　４６﹒６５０　　＋４﹒７１
　　瑞爾集團（０６６３９）　　　　　　９﹒２６０　　－４﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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