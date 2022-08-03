《異動股》固生堂（０２２７３）升近２０％，報４７﹒６元

《經濟通通訊社３日專訊》固生堂（０２２７３）升１９﹒６％，報４７﹒６元，最高價

４７﹒８元，創１個月新高，最低價３９元；成交３０４﹒８４萬股，成交金額１﹒３３億元；

主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞

士信貸證券香港，金額３４５﹒３９萬元，加權平均成交價４３﹒９７８元；現時最大淨被動賣

出券商為華泰金融控股，金額２１４６﹒３５萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。

現時，恒生指數報１９７４６，升５７點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６７３３，升

３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２６０，升６６點或１﹒５９％；主板成交

５７２﹒９９億元。

上證綜合指數報３１９３，升７點或０﹒２４％，成交２７６７﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２１２４，升４點或０﹒０４％，成交１７６４﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４７﹒６００ 變動 ＋１９﹒６０％

最高價 ４７﹒８００ 最低價 ３９﹒０００

成交股數 ３０４﹒８４萬股 成交金額 １﹒３３億

１０天平均 ４０﹒５６０ 歷史波幅％ ３９﹒７０６

２０天平均 ３９﹒１６８ 加權平均價 ４３﹒６３３

５０天平均 ３５﹒２４７ ＲＳＩ１４ ８０﹒７３６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入６９６１﹒４９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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固生堂（０２２７３） ４７﹒６００ ＋１９﹒６０

華潤醫療（０１５１５） ４﹒５６０ ＋０﹒６６

松齡護老集團（０１９８９） ０﹒５４０ －１﹒８２

嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６４０ 無升跌

朝聚眼科（０２２１９） ３﹒７２０ ＋０﹒５４

雍禾醫療（０２２７９） ８﹒４００ －０﹒５９

希瑪（０３３０９） ３﹒９１０ ＋０﹒２６

康健國際醫療（０３８８６） ０﹒４７５ 無升跌

海吉亞醫療（０６０７８） ４６﹒６５０ ＋４﹒７１

瑞爾集團（０６６３９） ９﹒２６０ －４﹒４４

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（ｅｄ）

