《異動股》信義玻璃（００８６８）升逾５％，報１５﹒２８元

《經濟通通訊社３日專訊》信義玻璃（００８６８）升５﹒０９％，報１５﹒２８元，最高
價１５﹒２８元，最低價１４﹒５２元；成交１２４４﹒９３萬股，成交金額１﹒８５億元；主
動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１７１７﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信
里昂證券，金額１３９９﹒４２萬元，加權平均成交價１４﹒９８２元；現時最大淨被動賣出券
商為花旗環球金融亞洲，金額６５３﹒０６萬元，加權平均成交價１４﹒８６元。
現時，恒生指數報１９８２２，升１３３點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７６１，
升５９點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８５，升９１點或２﹒１９％；主板成交
５９６﹒８７億元。
上證綜合指數報３２０４，升１８點或０﹒５７％，成交２９８２﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２１８０，升６０點或０﹒５％，成交１８９３﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒２８０ 變動 ＋５﹒０９％
最高價 １５﹒２８０ 最低價 １４﹒５２０
成交股數 １２４４﹒９３萬股 成交金額 １﹒８５億
１０天平均 １５﹒７３４ 歷史波幅％ ４４﹒２８６
２０天平均 １６﹒５２９ 加權平均價 １４﹒８５２
５０天平均 １７﹒５４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒４３１
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１７１７﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １５﹒２８０ ＋５﹒０９
建滔集團（００１４８） ２２﹒２００ ＋０﹒２３
京城機電股份（００１８７） ３﹒７２０ 無升跌
力勁科技（００５５８） １３﹒７００ ＋８﹒３９
億和控股（００８３８） １﹒９８０ ＋０﹒５１
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒１００ ＋１﹒３４
香港航天科技（０１７２５） ８﹒７７０ －４﹒７８
海天國際（０１８８２） １９﹒２４０ ＋２﹒３４
建滔積層板（０１８８８） ６﹒９２０ －０﹒７２
融科控股（０２３２３） ０﹒１３５ ＋３﹒０５
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（ｅｄ）
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