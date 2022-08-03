《異動股》銀娛（０００２７）升逾３％，報４７﹒４５元

《經濟通通訊社３日專訊》銀娛（０００２７）升３﹒２６％，報４７﹒４５元，最高價
４７﹒５元，最低價４５﹒９５元；成交３１８﹒４９萬股，成交金額１﹒４９億元；主動買沽
比率７０：３０，資金淨主動買入５８３７﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證
券，金額３４０﹒８８萬元，加權平均成交價４６﹒４４８元；現時最大淨被動賣出券商為
ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額８３５﹒８１萬元，加權平均成交價
４６﹒８３２元。
現時，恒生指數報１９８２２，升１３３點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７６１，
升５９點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８９，升９５點或２﹒２７％；主板成交
６０２﹒４７億元。
上證綜合指數報３２０３，升１７點或０﹒５４％，成交３０２４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２１７４，升５４點或０﹒４５％，成交１９１９﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４７﹒４５０ 變動 ＋３﹒２６％
最高價 ４７﹒５００ 最低價 ４５﹒９５０
成交股數 ３１８﹒４９萬股 成交金額 １﹒４９億
１０天平均 ４６﹒０８０ 歷史波幅％ ３３﹒７２４
２０天平均 ４５﹒９１２ 加權平均價 ４６﹒７００
５０天平均 ４３﹒８９１ ＲＳＩ１４ ５８﹒８９６
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股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５８３７﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４７﹒４５０ ＋３﹒２６
凱升控股（００１０２） ０﹒１８５ ＋６﹒３２
新濠（００２００） ５﹒２８０ ＋１﹒９３
信德集團（００２４２） １﹒３８０ －０﹒７２
澳博（００８８０） ３﹒１６０ ＋２﹒６０
永利澳門（０１１２８） ５﹒０９０ ＋３﹒２５
金沙（０１９２８） １８﹒５２０ ＋４﹒５１
美高梅（０２２８２） ４﹒１９０ ＋１﹒７０
金界控股（０３９１８） ７﹒０１０ －０﹒４３
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ６﹒９３０ －１﹒４２
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（ｅｄ）
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