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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 升0.420 +0.090 (+27.273%)
大手異動

03/08/2022 13:41

《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２７％，報０﹒４２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２７﹒２７％，報０﹒４２元，最高
價０﹒４９５元，創１個月新高，最低價０﹒３元；成交４９萬股，成交金額１６﹒６４萬元；
主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額６﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３２３元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券
，金額２萬元，加權平均成交價０﹒４元。以現價計，該股暫連升７日，累計升幅
１４７﹒０６％。
　　現時，恒生指數報１９８６０，升１７１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７７６，
升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２９５，升１０１點或２﹒４１％；主板成交
６３２﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６２％，成交３２２５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８１，升６１點或０﹒５１％，成交２０４４﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４２０　變動　　　　＋２７﹒２７％
　　最高價　　　０﹒４９５　最低價　　　　　０﹒３００
　　成交股數　　　４９萬股　成交金額　　　１６﹒６４萬
　　１０天平均　０﹒２６１　歷史波幅％　１１５﹒６６０
　　２０天平均　０﹒２２６　加權平均價　　　０﹒３４０
　　５０天平均　０﹒２３０　ＲＳＩ１４　　８６﹒８００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元；暫連升７
日，累計升幅１４７﹒０６％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　　０﹒４２０　＋２７﹒２７
　　ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）　０﹒８５０　　－３﹒４１
　　文化傳信（００３４３）　　　　　　０﹒２３５　　－１﹒２６
　　中國國家文化產業（００７４５）　　０﹒１５６　　－１﹒８９
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　　２﹒２００　　＋５﹒７７
　　車市科技（０１４９０）　　　　　　０﹒４００　　－１﹒２３
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　　０﹒９８０　　＋５﹒３８
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　　４﹒５１０　　＋２﹒９７
　　云想科技（０２１３１）　　　　　　１﹒３２０　　＋２﹒３３
　　旅橙文化（０８６２７）　　　　　　０﹒１９０　　＋４﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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