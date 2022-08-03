《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２７％，報０﹒４２元

《經濟通通訊社３日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２７﹒２７％，報０﹒４２元，最高

價０﹒４９５元，創１個月新高，最低價０﹒３元；成交４９萬股，成交金額１６﹒６４萬元；

主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券

國際，金額６﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３２３元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券

，金額２萬元，加權平均成交價０﹒４元。以現價計，該股暫連升７日，累計升幅

１４７﹒０６％。

現時，恒生指數報１９８６０，升１７１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７７６，

升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２９５，升１０１點或２﹒４１％；主板成交

６３２﹒０２億元。

上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６２％，成交３２２５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２１８１，升６１點或０﹒５１％，成交２０４４﹒７８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４２０ 變動 ＋２７﹒２７％

最高價 ０﹒４９５ 最低價 ０﹒３００

成交股數 ４９萬股 成交金額 １６﹒６４萬

１０天平均 ０﹒２６１ 歷史波幅％ １１５﹒６６０

２０天平均 ０﹒２２６ 加權平均價 ０﹒３４０

５０天平均 ０﹒２３０ ＲＳＩ１４ ８６﹒８００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元；暫連升７

日，累計升幅１４７﹒０６％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財訊傳媒（００２０５） ０﹒４２０ ＋２７﹒２７

ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒８５０ －３﹒４１

文化傳信（００３４３） ０﹒２３５ －１﹒２６

中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１５６ －１﹒８９

虎視傳媒（０１１６３） ２﹒２００ ＋５﹒７７

車市科技（０１４９０） ０﹒４００ －１﹒２３

兌吧（０１７５３） ０﹒９８０ ＋５﹒３８

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒５１０ ＋２﹒９７

云想科技（０２１３１） １﹒３２０ ＋２﹒３３

旅橙文化（０８６２７） ０﹒１９０ ＋４﹒４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

