《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２７％，報０﹒４２元

《經濟通通訊社３日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２７﹒２７％，報０﹒４２元，最高
價０﹒４９５元，創１個月新高，最低價０﹒３元；成交４９萬股，成交金額１６﹒６４萬元；
主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額６﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒３２３元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券
，金額２萬元，加權平均成交價０﹒４元。以現價計，該股暫連升７日，累計升幅
１４７﹒０６％。
現時，恒生指數報１９８６０，升１７１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７７６，
升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２９５，升１０１點或２﹒４１％；主板成交
６３２﹒０２億元。
上證綜合指數報３２０５，升１９點或０﹒６２％，成交３２２５﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２１８１，升６１點或０﹒５１％，成交２０４４﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４２０ 變動 ＋２７﹒２７％
最高價 ０﹒４９５ 最低價 ０﹒３００
成交股數 ４９萬股 成交金額 １６﹒６４萬
１０天平均 ０﹒２６１ 歷史波幅％ １１５﹒６６０
２０天平均 ０﹒２２６ 加權平均價 ０﹒３４０
５０天平均 ０﹒２３０ ＲＳＩ１４ ８６﹒８００
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒３６萬元；暫連升７
日，累計升幅１４７﹒０６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒４２０ ＋２７﹒２７
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒８５０ －３﹒４１
文化傳信（００３４３） ０﹒２３５ －１﹒２６
中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１５６ －１﹒８９
虎視傳媒（０１１６３） ２﹒２００ ＋５﹒７７
車市科技（０１４９０） ０﹒４００ －１﹒２３
兌吧（０１７５３） ０﹒９８０ ＋５﹒３８
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒５１０ ＋２﹒９７
云想科技（０２１３１） １﹒３２０ ＋２﹒３３
旅橙文化（０８６２７） ０﹒１９０ ＋４﹒４０
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（ｅｄ）
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