《異動股》紅星美凱龍（０１５２８）微跌創新低，報２﹒８８元

《經濟通通訊社３日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）跌０﹒６９％，報２﹒８８元，最低

價２﹒８８元，創上市新低，最高價２﹒９３元；成交２５﹒２６萬股，成交金額７３﹒４５萬

元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出３８﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為善

恆證券，金額９﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，

金額４３５０元，加權平均成交價２﹒９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒６４％

。

現時，恒生指數報１９８４０，升１５１點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６７６９，

升６７點或１﹒０１％；恒生科技指數報４２８８，升９４點或２﹒２６％；主板成交

６５６﹒０２億元。

上證綜合指數報３１９７，升１０點或０﹒３４％，成交３４３２﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２１３１，升１１點或０﹒０９％，成交２１６７﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８８０ 變動 －０﹒６９％

最高價 ２﹒９３０ 最低價 ２﹒８８０

成交股數 ２５﹒２６萬股 成交金額 ７３﹒４５萬

１０天平均 ２﹒９８９ 歷史波幅％ １８﹒８８３

２０天平均 ３﹒０５７ 加權平均價 ２﹒９０８

５０天平均 ３﹒０９４ ＲＳＩ１４ ３２﹒５１０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出３８﹒０６萬元；暫連跌４

日，累計跌幅４﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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紅星美凱龍（０１５２８） ２﹒８８ －０﹒６９

九倉（００００４） ２８﹒９０ －０﹒１７

恒隆集團（０００１０） １３﹒６２ －１﹒１６

希慎（０００１４） ２４﹒００ ＋０﹒６３

恒隆地產（００１０１） １３﹒４０ ＋０﹒３０

正商實業（００１８５） ２﹒１４ ＋３﹒３８

置富產業信託（００７７８） ６﹒６２ －０﹒１５

領展（００８２３） ６４﹒９０ －０﹒０８

太地（０１９７２） １８﹒３８ －０﹒６５

九置（０１９９７） ３４﹒１０ ＋１﹒１９

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（ｅｄ）

